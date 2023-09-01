В Новосибирской области для жителей новых регионов создали избирательный участок

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся в Новосибирской области смогут принять участие в выборах депутатов законодательных органов регионов 10 сентября. Об этом сообщил Новосибирский облизбирком.

Экстерриториальный избирательный участок №1870 расположен в Центре молодежи «Альтаир» по адресу: ул. Романова, 23.

Досрочное голосование на избирательном участке для жителей четырех регионов доступно с 1 по 4 сентября.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В этом году на территории вышеперечисленных регионов пройдут выборы депутатов законодательных органов и муниципальных образований. Новосибирцы будут выбирать губернатора.

Ранее редакция рассказывала, что территориальные избирательные комиссии Новосибирской области получили 2 млн бюллетеней.