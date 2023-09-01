«Нервы не выдержали»: в детсаду Новосибирска, где ребенка тащили за капюшон, прокомментировали инцидент

В детском саду № 196 «Подснежник» на улице Междуреченской рассказали, почему воспитатель применила силу к ребенку.

Напомним, инцидент произошел 31 августа и стал достоянием общественности благодаря видео, которое одна из мам опубликовала в социальных сетях. На кадрах было видно, как воспитатель хватает мальчика за капюшон куртки и тащит его в веранду. После публикации в учреждение пришли сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

— Эта воспитатель работает в садике с 2016 года, она опытный педагог. На нее никогда жалоб особо не было. В этой ситуации у нее просто не выдержали нервы. Понятно, что так поступать нельзя, но на видео не попало самое начало конфликта. Дети дрались, и она их разнимала сначала, — прокомментировали произошедшее Infopro54 в детском саду.

В учреждении также известно, что автор видео одна из мамочек, которая живет в доме напротив. Женщина услышала крик на детской площадке и сразу же достала мобильный телефон, чтобы снять происходящее.

— У нас тут в Аквамарине (жилой комплекс —прим. редакции) большая деревня и все как на ладони. Детский садик находится между домами, поэтому все жители могут наблюдать за детьми. Мне очень жаль, что такое произошло, — добавила сотрудница «Подснежника».

Пока о результатах прокурорской и доследственной проверки ничего не известно. Но есть информация, что мама ребенка, к которому воспитатель применила силу, все-таки готова написать заявление в правоохранительные органы.