«Какой-то энгрибëрд»: розовая птица поразила своей красотой жителей Новосибирска

Эффектную розовую птичку в Новосибирске сфотографировала преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева в Академгородке.
― Весь день смотреть в монитор невозможно, поэтому в обед пошла считать воробьев в соседний двор. И была вознаграждена урагусом, ― рассказала о своей находке преподаватель.
Женщина призналась, что ранее, в феврале, специально ездила в район шлюзовских дач за такой птицей. Однако в Академгородке увидела не только одну птичку, а целую пару в компании с чечетками, синицами и щеглом. В комментариях в ВКонтакте люди активно делятся впечатлениями от увиденного.
― Таки какой-то энгрибëрд!
― Какой чудно-красивый. Спасибо, что делитесь таким великолепием.
Урагус, или длиннохвостый снегирь, чье оперение пушистое, окраска самца серебристо-розовая, самки и молодых особей — буроватая с розовым надхвостьем и тёмными пестринами. Птица распространена в южной тайге, лиственных лесах и лесостепях от Урала до Курил и Китая.
Ранее редакция сообщала о том, что снегирь стал помощником тракториста в Новосибирске.
Фото со страницы Людмилы Будневой в Вконтакте.
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