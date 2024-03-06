«Какой-то энгрибëрд»: розовая птица поразила своей красотой жителей Новосибирска

Эффектную розовую птичку в Новосибирске сфотографировала преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева в Академгородке.

― Весь день смотреть в монитор невозможно, поэтому в обед пошла считать воробьев в соседний двор. И была вознаграждена урагусом, ― рассказала о своей находке преподаватель.

Женщина призналась, что ранее, в феврале, специально ездила в район шлюзовских дач за такой птицей. Однако в Академгородке увидела не только одну птичку, а целую пару в компании с чечетками, синицами и щеглом. В комментариях в ВКонтакте люди активно делятся впечатлениями от увиденного.

― Таки какой-то энгрибëрд! ― Какой чудно-красивый. Спасибо, что делитесь таким великолепием.

Урагус, или длиннохвостый снегирь, чье оперение пушистое, окраска самца серебристо-розовая, самки и молодых особей — буроватая с розовым надхвостьем и тёмными пестринами. Птица распространена в южной тайге, лиственных лесах и лесостепях от Урала до Курил и Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что снегирь стал помощником тракториста в Новосибирске.