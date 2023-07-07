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Суд продлил срок содержания под стражей мужчине обвиняемому в покушении на убийство школьника

  • 07/07/2023, 12:27
Автор:
покушение на убийство
Он хотел забрать у ребенка телефон.

Октябрьский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей Железовского Александра, обвиняемого в разбое (ст. 162 ч. 2) и покушение на убийство из корыстных побуждений (ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п.п. «в, з» УК РФ). Ему продлил срок до 25 декабря 2023 года. Об этом говорится на сайте суда.

По данным суда,  7 апреля 2023 Железовский наблюдал на стадионе МБОУ СОШ № 75 за мальчиками 10-12 лет, которые играли в войнушку. Он увидел, что у «малолетки» есть телефон, решил забрать. Железовский  повалил мальчика на землю и нанес ему удар в грудную клетку ножом. Мальчику удалось вырваться, он убежал, прохожие вызвали полицию. Мужчина  скрылся, но позже был задержан сотрудниками полиции. Железовский  ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбои и неуважение к суду.

Напомним, что в Кировском районном суде Новосибирска была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который обвиняется в покушении на жизнь своей дочери. Он останется в СИЗО до 7 августа.

Ранее редакция сообщала о том, что старшеклассника, напавшего с ножом на девочку во время школьной линейки, поместили в СИЗО.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : преступление в Новосибирске покушение на школьника покушение на убийство


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