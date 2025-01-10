В Новосибирской области формируют список бюджетных мест на новый учебный год

Правительство Новосибирской области определило первые контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального и высшего образования на бюджетные места на 2025 и 2026 годы, которые будут оплачиваться из областного бюджета.

Самый большой набор пока запланирован на инженерные и технические специальности — 7540. Лидирует направление «Машиностроение» — 1700 мест, «Техника и технология наземного транспорта» — 1150, и «Техника и технологии строительства» — 1025. На четвертом месте оказалось направление «Информатика и вычислительная техника» — 965.

Стоит отметить, что летом 2023 года в Новосибирской области было подписано соглашение о создании образовательно-производственного кластера «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Профессионалитет», входящего в национальный проект «Образование». В проекте участвуют 8 колледжей, школа и 7 крупнейших предприятий региона.

Второй крупный блок — «Науки об обществе» — 1400, причем 1050 мест запланированы на специальности «Сервиса и туризма».

Третий блок — «Здравоохранение и медицинские науки» — 1362, из них 854 места выделены на «Сестринское дело», 498 — на «Клиническую медицину».

Четвертый блок — «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» — 1300 мест. Из них 1175 — на «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

912 мест выделены на «Образование и педагогические науки», 555 — на «Гуманитарные науки» (в том числе 370 — на «Физкультуру и спорт»), 370 — на «Искусство и культуру».

Всего из бюджета региона в будущем учебном году планируется профинансировать 13514 мест в учреждениях среднего и высшего образования области.

Напомним, в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования Новосибирской области, на 1 ноября 2024 года обучался 41431 человек, из них 1812 — в заочной форме. По состоянию на 10 ноября 2024 года приемными комиссиями образовательных учреждений было принято 57891 заявление (в 2023 году — 27750 заявлений).

На 2024 год в вузах региона были предусмотрены 15004 бюджетных места, из них более 10000 — места инженерного профиля, а также в сфере информационных технологий. Контрольная цифра приема на бюджетные места в вузы в 2023 году составляла 12400.

В 2024 году на программы среднего образования в колледжи и техникумы региона на бюджет также были приняты более 13000 студентов. Это на 2783 человека больше, чем в 2023-м.

Ранее редакция сообщала о том, что отмена «обхода ЕГЭ» охладит интерес школьников Новосибирска к колледжам. Родителям и подросткам придется более тщательно выбирать образовательное учреждение и будущую профессию.