В Новосибирской области ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений ПДД

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

— На сегодняшний день в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения, — сказал собеседник агентства.

По его словам, на основе анализа аварийности формируется перечень аварийно-опасных участков дорог с учетом отсутствия на них автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

— Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения, — пояснили в ведомстве.

В МВД также пояснили, что там, где используются беспилотники, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных дронами правонарушениях. Затем наряд ДПС принимает меры по привлечению к ответственности нарушителя, исходя из характера правонарушения. В МВД уточнили, что оповещение участников дорожного движения о контроле участков дорог с помощью беспилотников осуществляется через СМИ. Решение об установке соответствующих информационных щитов принимается совместно с региональными и местными властями, юридическими и физическими лицами, которые являются собственниками или иными владельцами автодорог.