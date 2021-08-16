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Как, занимаясь любовью, не заразиться коронавирусом

  • 16/08/2021, 15:04
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Возможно, советы покажутся необычными, но у них есть научное обоснование.

Согласно исследованиям, ковид не передается половым путем. Однако, предупреждают специалисты, заразиться во время секса легко — особенно если партнеры не живут вместе.

По данным сайта РИА Новости, власти некоторых стран разработали специальные рекомендации на этот счет. Одними из первых о сексуальной жизни граждан в период пандемии озаботились власти Канады. Так, еще в конце весны прошлого года на официальном сайте мэрии Торонто появился свод правил — как именно заниматься любовью, чтобы минимизировать риск.

— Партнерам, которые живут вместе, можно особо не бояться. Для полиамора же безопаснее всего бесконтактный секс, подчеркнули авторы рекомендаций. Дело в том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, то есть при близком контакте, разговоре, чихании и кашле. Нет контакта — нет заражения. Любителям разовых встреч с завсегдатаями сайтов знакомств стоит временно уйти в онлайн. В пандемию им лучше практиковать видеосвидания, виртуальный секс и общение в чатах, — гласят правила.

Если без половых контактов жизнь совсем не мила, то рекомендуется использовать презервативы, обязательно мыть руки до и после секса, надевать маски во время акта и отказаться от поцелуев. Кроме того, выбирать лучше позы, которые исключают контакт лицом к лицу.

Похожего мнения в отношении поз придерживаются и власти Британской Колумбии. также они напоминают: важно мыть с мылом секс-игрушки и не использовать их с большим количеством партнеров.

Всемирная организация здравоохранения тоже не обошла вниманием вопрос интима. Ее специалисты предупреждают: любой сексуальный акт подразумевает тесный контакт, а значит, и увеличивает риск заразиться коронавирусом. Исключение — партнеры, которые живут под одной крышей и соблюдают меры против инфицирования. Мастурбация также не ставит под угрозу здоровье другого человека.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка призывает вакцинироваться. Это самый простой способ оградить себя и возлюбленного от ковида. Уже через две недели после второй прививки можно смело ходить на свидания и не надевать маску во время акта, отмечают авторы рекомендаций. Причем это работает, даже если речь идет о встречах с незнакомцами или групповом сексе. А вот не привитому полностью человеку придется заниматься любовью в маске, избегать поцелуев, исключить оральный и анальный секс.

— Коронавирус, конечно же, не передается половым путем, но опасность представляют поцелуи, объятия — близкое общение с партнером, особенно если вы не знаете его статус или он сам не в курсе, заболел или нет. Поэтому гораздо разумнее привиться и быть уверенным, что риск заражения сведен к минимуму, — подчеркнул Александр Семенов, руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге.

Безопасны половые контакты между людьми, которые вместе сидят на карантине или живут в одной квартире. Естественно, не несут никаких рисков мастурбация и воздержание. Кроме того, допустимы секс по телефону и видеосвязи. Если же заражения ковидом избежать не удалось, то сексом можно заниматься сразу, как только позволит самочувствие. Однако специалисты рекомендуют тщательно предохраняться некоторое время после выздоровления.

Фото: pixabay.com автор: OrnaW 

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Регионы: Россия мир

Теги : пандемия любовь коронавирус


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