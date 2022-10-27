130 новых магазинов могут появиться в Сибири до конца года

В планах ритейлера X5 Group открыть 130 новых магазинов в Сибири до конца текущего года, пишет ДК Новосибирск со ссылкой на заявление вице-президента, директора по взаимодействию с органами госвласти X5 Group Станислава Богданова, сделанное в ходе пленарного заседания форума «Дни ритейла в Сибири» в Новосибирске. Из этих 130 магазинов 35 будут открыты в Новосибирской области.

Отмечается, что в приоритете компании на сегодняшний день развитие онлайн-продаж, поэтому доставка заказанных товаров будет доступна из более чем половины магазинов.

— Сейчас у нас развитие идет в Сибирь и на дальний Восток, сегодня в Сибири мы представлены 1100 магазинов, — сказал Богданов.

В настоящее время магазины компании открыты в 67 регионах России.

Х5 Group возникла более 25 лет назад из предпринимательской инициативы построить в России компанию современной розничной торговли по лучшим мировыми практикам. В 1995 году был открыт первый «Перекрёсток», в 1999-ом – первая «Пятёрочка». Под управлением компании находится более 20 тыс. магазинов.

Ранее редакция публиковала исследование аналитического управления ФГ «Финам», согласно которому отмечалось, что в условиях санкций выживут только крупные ритейлеры.