В Новосибирской области идет подготовка к открытию угольного разреза

В Новосибирской области планируют открыть угольный разрез, который будет называться «Богатырь».

Разрез располагается в 60 километрах от областного центра, а именно в Искитимском и Черепановском районах. Разработкой и добычей антрацита будет заниматься компания «Коулстар». Антрацит — самый древний из ископаемых углей, уголь наиболее высокой степени углефикации.

По данным Seldon.Basis, ООО «Коулстар» была основана в 2017 году. Основной вид деятельности — деятельность холдинговых компаний. Чистая прибыль в 2021 году составила — 12,37 миллиардов рублей, а выручка — 154,88 миллионов рублей.

Напомним, ранее заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что ООО «Богатырь» в 2023 году планирует начать добычу антрацита на месторождении «Разрез Богатырь». По итогам года компания планировала добыть не менее 300 тысяч тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что Росприроднадзор подал в суд на «Разрез Богатырь» в Новосибирской области.