Полицейский Дед Мороз со Снегурочкой поздравили водителей в центре Новосибирска

Сотрудники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вместе с дружинниками поздравили водителей на городской площади в центре Новосибирска.
Традиционное мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
Сотрудники Госавтоинспекции призвали автолюбителей соблюдать правила дорожного движения в новогодние праздники.
— Водителям так же напомнили, что во время зимних каникул необходимо быть предельно внимательными проезжая вблизи мест массового пребывания детей, — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.
На память инспекторы вручили горожанам тематические сувениры и календари.
Ранее редакция сообщала о том, что Госавтоинспекция Новосибирской области предупредила водителей, которые передвигаются на автомобилях умерших людей, о штрафах.
Фото: Госавтоинспекции Новосибирской области.
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