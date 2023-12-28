Полицейский Дед Мороз со Снегурочкой поздравили водителей в центре Новосибирска

Сотрудники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вместе с дружинниками поздравили водителей на городской площади в центре Новосибирска.

Традиционное мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Сотрудники Госавтоинспекции призвали автолюбителей соблюдать правила дорожного движения в новогодние праздники.

— Водителям так же напомнили, что во время зимних каникул необходимо быть предельно внимательными проезжая вблизи мест массового пребывания детей, — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

На память инспекторы вручили горожанам тематические сувениры и календари.

Ранее редакция сообщала о том, что Госавтоинспекция Новосибирской области предупредила водителей, которые передвигаются на автомобилях умерших людей, о штрафах.