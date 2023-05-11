Рекламодателям

Росприроднадзор подал в суд на «Разрез Богатырь» в Новосибирской области

  • 11/05/2023, 15:57
Автор:
Росприроднадзор подал в суд на Разрез Богатырь
Росприроднадзор хочет взыскать с угледобывающей компании более 28 млн рублей.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Разрез Богатырь». Ведомство взыскивает с угледобывающей компании более 28 млн рублей. Заявление зарегистрировано судом 10 мая, решение о принятии его к производству на момент публикации не размещено.

ООО «Богатырь» (входит в «Коулстар») в июне 2021 года выиграло аукцион на разработку месторождения антрацита в Новосибирской области. Компания получила лицензию на 25 лет. Угольный участок находится в 60 км к югу от Новосибирска, в Искитимском и Черепановском районах.

добыча угля

В 2023 году на «Разрезе Богатырь» планируют добыть не менее 300 тыс тон антрацита

Напомним, ранее заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что ООО «Богатырь» в 2023 году планирует начать добычу антрацита на месторождении «Разрез Богатырь». По итогам года компания планировала добыть не менее 300 тыс тонн. В перспективе инвестор также планировал построить обогатительную фабрику с выходом на 10 млн тонн в год.

По требованию конкурсной документации для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды ООО «Богатырь» обязали обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн. тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, компания обязалась обеспечить строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.

По данным rusprofile, руководителем ООО «Богатырь» является Владимир Душенко. Дата регистрации «дочки» «Коулстар» — 26 марта 2021 года. Основным видом деятельности компании является добыча антрацита открытым способом.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области назначены новые судьи.

Фото: pixabay.com — AJEL

1 329

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : угольный разрез Росприроднадзор Разрез Богатырь Коулстар добыча угля арбитражный суд


#Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
мусорный полигонв Новосибирской области

Новосибирские «бюджетные» мусорные полигоны не привлекают местный бизнес

На один зашла компания из Иркутска, на другой властям пришлось уговаривать зайти новосибирских предпринимателей.
Читать статью >>
зеленый облигации в Новосибирске

В мэрии Новосибирска считают, что выпуск «зеленых» облигаций городом нецелесообразен

Москва за счет этого финансового инструмента привлекает деньги на экологические проекты.
Читать статью >>
физкультурно-оздоровительный комплекс на Юго-Западном жилмассиве

Детский центр «Спутник» на Юго-Западном жилмассиве заинтересовал инвестора

Мэрия объявила конкурс на заключение инвестиционного договора в рамках которого на частные средства будет создана спортивная инфраструктура.
Читать статью >>
ипотечное кредитование

Самый большой гендерный перекос среди получателей IT-ипотеки

При этом эксперты отмечают рост доли квартир, купленных по ипотечным программам женщинами.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Новосибирские «бюджетные» мусорные полигоны не привлекают местный бизнес

11/05/2023, 18:36

Питерская компания «СИ-2000» выполнит ремонт фасада бассейна «Нептун»

11/05/2023, 18:26

В мэрии Новосибирска считают, что выпуск «зеленых» облигаций городом нецелесообразен

11/05/2023, 18:24

Детский центр «Спутник» на Юго-Западном жилмассиве заинтересовал инвестора

11/05/2023, 17:52
Популярное

Рак почек — первые симптомы

11/05/2023, 11:29

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на май

10/05/2023, 11:50

Ученые внезапно заявили о положительном влиянии компьютерных игр на здоровье человека

10/05/2023, 10:38
Новости компаний

Более 260 сибирских застройщиков выдают льготные ипотечные программы с дополнительными скидками по программе Сбера

11/05/2023, 16:06

ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов на 10 млрд рублей

11/05/2023, 16:02

Сбер поздравил сибиряков с Днем Победы

11/05/2023, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска