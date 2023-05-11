Росприроднадзор подал в суд на «Разрез Богатырь» в Новосибирской области

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Разрез Богатырь». Ведомство взыскивает с угледобывающей компании более 28 млн рублей. Заявление зарегистрировано судом 10 мая, решение о принятии его к производству на момент публикации не размещено.

ООО «Богатырь» (входит в «Коулстар») в июне 2021 года выиграло аукцион на разработку месторождения антрацита в Новосибирской области. Компания получила лицензию на 25 лет. Угольный участок находится в 60 км к югу от Новосибирска, в Искитимском и Черепановском районах.

Напомним, ранее заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что ООО «Богатырь» в 2023 году планирует начать добычу антрацита на месторождении «Разрез Богатырь». По итогам года компания планировала добыть не менее 300 тыс тонн. В перспективе инвестор также планировал построить обогатительную фабрику с выходом на 10 млн тонн в год.

По требованию конкурсной документации для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды ООО «Богатырь» обязали обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн. тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, компания обязалась обеспечить строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.

По данным rusprofile, руководителем ООО «Богатырь» является Владимир Душенко. Дата регистрации «дочки» «Коулстар» — 26 марта 2021 года. Основным видом деятельности компании является добыча антрацита открытым способом.

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