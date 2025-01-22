Иностранных граждан хотят лишить налоговых вычетов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила лишить иностранных граждан права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) наравне с гражданами РФ вне зависимости от времени нахождения на территории страны и наличия статуса налогового резидента.

По законодательству, мигранты, которые работают на территории РФ по патенту или трудовому договору, обязаны платить НДФЛ. Если иностранные граждане находятся в России более 183 дней, они могут получить статус налогового резидента и получать стандартные для российских граждан социальные, имущественные и иные налоговые вычеты.

Авторы законопроекта отмечают, что трудовые мигранты, зарабатывая в России, большую часть денег отправляют в свои страны. Они уверены, что такая форма соцподдержки, как предоставление налоговых вычетов, должна быть направлена, в первую очередь, на граждан нашей страны.

— Реализация законопроекта позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение социальных проблем граждан России, — говорится в пояснительной записке.

Напомним, стоимость патента для трудовых мигрантов в различных регионах России разнится и зависит от трех основных компонентов: базовой ставки (1 200 рублей, неизменной), коэффициента-дефлятора (в 2024 году составляющего 2,4) и регионального коэффициента, который ежегодно определяется каждым субъектом самостоятельно.

Патент на работу обязаны оформить все иностранные граждане, пребывающие в Россию в безвизовом порядке и планирующие вести трудовую деятельность. Документ необходим выходцам из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

В нашем регионе в 2024 году стоимость патента составляет 6 386 рублей. В 2023 году документ можно было приобрести за 5 474 рубля.

Ранее редакция сообщала, что в России приняли закон о борьбе с фиктивными браками и отцовством мигрантов. Используя запрещённые приёмы, иностранцы легализуются в РФ.