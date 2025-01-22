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Иностранных граждан хотят лишить налоговых вычетов

  • 22/01/2025, 17:30
Автор: Оксана Мочалова
Иностранных граждан хотят лишить налоговых вычетов
Речь идет о мигрантах, которые осуществляют трудовую деятельность по найму или патенту

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила лишить иностранных граждан права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) наравне с гражданами РФ вне зависимости от времени нахождения на территории страны и наличия статуса налогового резидента.

По законодательству, мигранты, которые работают на территории РФ по патенту или трудовому договору, обязаны платить НДФЛ. Если иностранные граждане находятся в России более 183 дней, они могут получить статус налогового резидента и получать стандартные для российских граждан социальные, имущественные и иные налоговые вычеты.

Авторы законопроекта отмечают, что трудовые мигранты, зарабатывая в России, большую часть денег отправляют в свои страны. Они уверены, что такая форма соцподдержки, как предоставление налоговых вычетов, должна быть направлена, в первую очередь, на граждан нашей страны.

— Реализация законопроекта позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение социальных проблем граждан России, — говорится в пояснительной записке.

Напомним, стоимость патента для трудовых мигрантов в различных регионах России разнится и зависит от трех основных компонентов: базовой ставки (1 200 рублей, неизменной), коэффициента-дефлятора (в 2024 году составляющего 2,4) и регионального коэффициента, который ежегодно определяется каждым субъектом самостоятельно.

Патент на работу обязаны оформить все иностранные граждане, пребывающие в Россию в безвизовом порядке и планирующие вести трудовую деятельность. Документ необходим выходцам из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

В нашем регионе в 2024 году стоимость патента составляет 6 386 рублей. В 2023 году документ можно было приобрести за 5 474 рубля.

Ранее редакция сообщала, что в России приняли закон о борьбе с фиктивными браками и отцовством мигрантов. Используя запрещённые приёмы, иностранцы легализуются в РФ.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : трудовые мигранты Налоговые вычеты законопроект


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