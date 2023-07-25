Нелегальный и опасный парк аттракционов обнаружили инспекторы Гостехнадзора в Первомайском районе Новосибирска

Уличные батуты работают с грубыми нарушениями законодательства и техники безопасности, заявили журналистам Infopro54 специалисты Гостехнадзора по городу Новосибирску.

— Они очень плохо закреплены. На поверхности есть трещины, разрывы полотна. Это может привести к травмам посетителей, среди которых в основном дети. В случае непогоды эти аттракционы может просто сдуть сильным ветром вместе с детьми, — перечислил нарушения главный государственный инспектор отдела надзора по городу Новосибирска Гостехнадзора Сергей Мартынов.

По словам главного государственного инспектора, предприниматель работает без необходимых документов. В прошлом году его уже штрафовали на 2 тысячи рублей за подобные нарушения — не помогло. Нелегальный парк этим летом заработал вновь. Окупить такие штрафы коммерсанту не сложно: батуты пользуются большой популярностью у местных жителей и с выручкой проблем нет.

Сергей Мартынов лично сфотографировал все нарушения. В ближайшее время он намерен вынести предостережение нерадивому предпринимателю и обратиться в прокуратуру.

Напомним, следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по сообщению СМИ о получении несовершеннолетними травм на батуте в Искитиме.