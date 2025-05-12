«Локомотив» из Новосибирска завоевал Кубок России по волейболу

В Казани завершился мужской «Финал шести» Кубка России по волейболу. За главный приз боролись московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив». Финалисты чемпионата страны, казанский и санкт-петербургский «Зенита», разыграли только третье место. В финале победу одержал «Локомотив» со счётом 3:2. В матче за третье место сильнее оказались казанцы — 3:0.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил команду в своем телеграм-канале. Он отметил, что победа заслужена.

— «Локомотив» показал пример, как делать выводы из поражений, не останавливаться и добиваться успеха, — присоединился к поздравлением Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области.

Последний раз команда побеждала в 2011 году. Теперь она возвращается в Новосибирск. По информации из официального телеграм-канала, прибытие запланировано на 12 мая. Самолет приземлится в аэропорту Толмачево в 20:15 по местному времени.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцы СВО впервые приняли участие в забеге по Красному проспекту в Новосибирске. Эстафета была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.