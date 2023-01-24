В Новосибирске закрылась галерея фотоиллюзий «Иллюзорро»

— Галерея фотоиллюзий «Иллюзорро» закрывается! Это были незабываемые 6 лет, проведенные вместе с вами! Спасибо за то, что приходили к нам, за ваши эмоции, за отзывы, которые вы нам оставляли. Мы рады, что смогли познакомить вас с миром иллюзий, что помогли пополнить ваши семейные альбомы необычными фотографиями, — говорится в группе проекта «ВКонтакте».

Последними рабочими днями галереи были 14 и 15 января.

Причину закрытия администраторы группы не комментируют. Телефоны, размещенные на сайте компании, не отвечают уже в течение недели. В интерактивном музее парк чудес «Галилео» подтвердили, что галерея больше не работает.

Отметим, что проект интерактивного развлекательного пространства — галерея фотоиллюзий «Иллюзорро» — стартовал в Новосибирске в 2015 году. Его запустил основатель новосибирской сети кофе на вынос «Бодрый День» Алексей Балкин. На момент публикации материала редакции не удалось связаться с собственниками проекта.

Как отмечается в группе компании «ВКонтакте», пространство «Иллюзорро» состояло из 4 тематических зон: 3D-картины, необычные экспонаты, киностудия, тайные комнаты. Кроме того, галерея предлагала сервис по организации детских праздников.

Представитель Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) в Новосибирске, руководитель комиссии по развитию индустрии развлечений и отдыха регионального отделения «Опора России» Антон Степанов сообщил редакции, что даже не знал о том, что в одном здании с парком чудес «Галилео» находится галерея фотоиллюзий.

— Я с детьми был в парке не один раз и ничего не слышал про «Иллюзоро». И как участник отрасли тоже не знал о них. Значит, так они себя продавали. Практика показывает, что когда у компании дела идут не очень хорошо, она начинает экономить на рекламе, что в корне неверно, — констатировал эксперт.

По его словам, сейчас в принципе сложно судить о том, что происходит в indoor-сегменте (внутри помещений) индустрии развлечений, так как его представителям не удалось объединиться в бизнес-сообщество для защиты своих интересов, в отличие от других участников рынка.

— Мы встречались, обсуждали проблемы, но никто из компаний сегмента так и не вступил ни в «Опору России», ни в САПИР, поэтому они живут разрозненно и каждый варится в собственном соку. Кто-то закрывается, в том числе из-за сокращения клиентопотока в торговых центрах, но при этом открываются новые проекты. Я точно могу сказать: несмотря на кризис в экономике, на падение доходов на детях у нас экономить не принято, — комментирует Антон Степанов.

В качества примера он привел индустрию развлечений сегмента outdoor (на улице). Участники этого рынка заняли более активную жизненную позицию, в том числе в бизнес-сообществе.

— В прошлом году у нас уже был приемлемый сезон. Вначале люди побаивались ходить на аттракционы, но потом клиентопоток более-менее восстановился. Не было разрешения проводить массовые мероприятия, но результат сезона уже можно назвать удовлетворительным, — пояснил собеседник редакции. — Недавно на совещании представители дирекции парков Новосибирска сообщили, что сезон 2023 года будет проходить в нормальном режиме — с мероприятиями, и все аттракционы будут работать.

Напомним, в январе 2021 года в Новосибирске закрылся проект города профессий «Солнечный город».

Ранее редакция рассказывала, что индустрия развлечений Новосибирска почти год находилась под локдауном из-за пандемии.