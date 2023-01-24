Рекламодателям

В Новосибирске закрылась галерея фотоиллюзий «Иллюзорро»

  • 24/01/2023, 14:00
Автор:
закрылась галерея фотоиллюзий «Иллюзорро»
Проект работал в индустрии развлечений города более 6 лет.

— Галерея фотоиллюзий «Иллюзорро» закрывается! Это были незабываемые 6 лет, проведенные вместе с вами! Спасибо за то, что приходили к нам, за ваши эмоции, за отзывы, которые вы нам оставляли. Мы рады, что смогли познакомить вас с миром иллюзий, что помогли пополнить ваши семейные альбомы необычными фотографиями, — говорится в группе проекта «ВКонтакте».

Последними рабочими днями галереи были 14 и 15 января.

новости Новосибирска

Приставы пришли за налоговой задолженностью к хозяйке детских аттракционов

Причину закрытия администраторы группы не комментируют. Телефоны, размещенные на сайте компании, не отвечают уже в течение недели. В интерактивном музее парк чудес «Галилео» подтвердили, что галерея больше не работает.

Отметим, что проект интерактивного развлекательного пространства — галерея фотоиллюзий «Иллюзорро» — стартовал в Новосибирске в 2015 году. Его запустил основатель новосибирской сети кофе на вынос «Бодрый День» Алексей Балкин. На момент публикации материала редакции не удалось связаться с собственниками проекта.

Как отмечается в группе компании «ВКонтакте», пространство «Иллюзорро» состояло из 4 тематических зон: 3D-картины, необычные экспонаты, киностудия, тайные комнаты. Кроме того, галерея предлагала сервис по организации детских праздников.

Представитель Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) в Новосибирске, руководитель комиссии по развитию индустрии развлечений и отдыха регионального отделения «Опора России» Антон Степанов сообщил редакции, что даже не знал о том, что в одном здании с парком чудес «Галилео» находится галерея фотоиллюзий.

— Я с детьми был в парке не один раз и ничего не слышал про «Иллюзоро». И как участник отрасли тоже не знал о них. Значит, так они себя продавали. Практика показывает, что когда у компании дела идут не очень хорошо, она начинает экономить на рекламе, что в корне неверно, — констатировал эксперт.

По его словам, сейчас в принципе сложно судить о том, что происходит в indoor-сегменте (внутри помещений) индустрии развлечений, так как его представителям не удалось объединиться в бизнес-сообщество для защиты своих интересов, в отличие от других участников рынка.

— Мы встречались, обсуждали проблемы, но никто из компаний сегмента так и не вступил ни в «Опору России», ни в САПИР, поэтому они живут разрозненно и каждый варится в собственном соку. Кто-то закрывается, в том числе из-за сокращения клиентопотока в торговых центрах, но при этом открываются новые проекты. Я точно могу сказать: несмотря на кризис в экономике, на падение доходов на детях у нас экономить не принято, — комментирует Антон Степанов.

В качества примера он привел индустрию развлечений сегмента outdoor (на улице). Участники этого рынка заняли более активную жизненную позицию, в том числе в бизнес-сообществе.

— В прошлом году у нас уже был приемлемый сезон. Вначале люди побаивались ходить на аттракционы, но потом клиентопоток более-менее восстановился. Не было разрешения проводить массовые мероприятия, но результат сезона уже можно назвать удовлетворительным, — пояснил собеседник редакции. — Недавно на совещании представители дирекции парков Новосибирска сообщили, что сезон 2023 года будет проходить в нормальном режиме — с мероприятиями, и все аттракционы будут работать.

Напомним, в январе 2021 года в Новосибирске закрылся проект города профессий «Солнечный город».

 

Ранее редакция рассказывала, что индустрия развлечений Новосибирска почти год находилась под локдауном из-за пандемии. 

Фото из группы галереи фотоиллюзий «Иллюзорро» «ВКонтакте»

576

Рубрики : Экономика Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Индустрия развлечений галерея иллюзий


Спецоперация на Украине

Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Госдума РФ

В Госдуме решается судьба мандатов двух депутатов горсовета Новосибирска

Есть вероятность, что их полномочия будут прекращены до окончания работы созыва.
Читать статью >>
Федеральный центр химии

В Иркутской области создадут Федеральный центр химии

Развитие площадки планируется по четырем направлениям.
Читать статью >>
Расселение ветхого и аварийного жилья

Новосибирск хочет получить 12 млрд на расселение ветхого и аварийного жилья

Для этого нужно за год выполнить двойной объем работы. При этом в мэрии подчеркивают, что застройщиков будут обязывать решать вопрос с социалкой.
Читать статью >>
захоронение животных

В Новосибирской области 9 скотомогильников с сибирской язвой

На установление и содержание санитарно-защитных зон на месте сибиреязвенных захоронений в 2023 году будет направлено более 16 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

В Госдуме решается судьба мандатов двух депутатов горсовета Новосибирска

24/01/2023, 19:44

Замминистра здравоохранения Алтайского края уволили в связи с утратой доверия

24/01/2023, 18:59

В Иркутской области создадут Федеральный центр химии

24/01/2023, 18:52

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с государственной землёй в Бердске

24/01/2023, 18:32
Популярное

Wildberries грозит статус иноагента

24/01/2023, 16:03

Чтобы пересечь границы РФ на машине, придется резервировать дату и время

24/01/2023, 11:52

Бессрочное продление нулевой ставки налога на прибыль для IT повредит бюджету

23/01/2023, 18:47
Новости компаний

ВТБ: в 2023 году до половины новых автомобилей в России будет продано в кредит

24/01/2023, 15:17

ВТБ: доля валютных вкладов достигла минимальных значений

24/01/2023, 11:03

Для будущих студентов: с Лицеем от «Ростелекома» сибиряки смогут готовиться к поступлению в вузы онлайн

24/01/2023, 10:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска