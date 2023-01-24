Центробанк готовит законопроект о самозапрете на получение кредитов

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит гражданам установить самозапрет на получение кредитов, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков отметил, что банки ничего не имеют против подобного механизма, однако, чтобы осуществить работу законопроекта, потребуется внести поправки в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

По словам Алексея Войлукова, согласно новому проекту закона, россияне смогут через портал «Госуслуги» установить запрет для себя на получение кредитов и займов. Позднее эту информацию получат и кредитные организации.

Войлуков пояснил, что благодаря нововведению банки будут видеть выставленные ограничения на кредитование при получении заявки на предоставление займа.

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