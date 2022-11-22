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Новая Зеландия ввела санкции в отношении предприятий РФ, имеющих экономическое или стратегическое значение для страны

  • 22/11/2022, 10:56
Автор:
санкции против РФ
Кроме того, заявленные рестрикции коснулись 22 российских и белорусских граждан, которые, по мнению новозеландских властей, поддерживают спецоперацию в Украине.

По словам МИД Нанаии Махута, пакет санкций Новой Зеландии расширился за счет 22 граждан России и Белоруссии, которые поддерживают спецоперацию в Украине, а также предприятий, «имеющих экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах и в сфере производства радиолокационного и электронного оборудования», передает информационное агентство ТАСС.

В новом санкционном перечне фигурируют жена и дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и жена и сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также ограничения коснулись ряда российских бизнесменов и предпринимателей.

В соответствии с новыми санкциями, запрещается проводить операции с активами, а также ограничивается въезд на территорию Новой Зеландии.

Следует отметить, что жесткие экономические ограничения, ранее введенные Новой Зеландией, уже привели к тому, что двусторонняя торговля между Москвой и Веллингтоном практически сошла на нет.

24 февраля Россия начала проводить специальную военную операцию на территории Украины. В ответ Запад приступил к поэтапному вводу бесчисленных санкций, параллельно на регулярной основе поставляя оружие и военную технику Киеву.

По словам российского президента, санкции нанесли ощутимый удар по всей мировой экономике.

 

Ранее редакция сообщала, что свои списки антироссийских санкций расширили Норвегия и Соединенные Штаты Америки.

Фото: pixabay.com — Illuvis

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина спецоперация санкции


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