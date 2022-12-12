Регина Дзикавичюте: Инвесторы активно изучают новые возможности рынка для инвестирования

Филиал ИК «Фридом Финанс» открылся в Новосибирске 5 лет назад. В этом году инвестиционная компания провела ребрендинг и сменила название на «Цифра брокер».

— Ситуация на фондовых рынках существенно поменялась за последний год, но такие кардинальные изменения дают возможность инвесторам не только сохранить свои сбережения, но и при правильном подходе увеличить их. Мы видим, что инвесторы активно обращаются к персональным менеджерам, изучают новые возможности рынка для инвестирования с учетом доходностей и всех рисков, — говорит директор филиала «Цифра брокер» в Новосибирске Регина Дзикавичюте.

Отметим, что одновременно процедуру ребрендинга прошел банк — «Цифра банк». Группа компаний «Цифра» сейчас формирует единую экосистему, чтобы предоставить клиентам полный спектр финансовых возможностей, сервисов и услуг.

— «Цифра» — простое и понятное имя, которое напрямую ассоциируется с цифровизацией, ключевой тенденцией развития финансовой индустрии. Новые название и визуальный стиль, с одной стороны, призваны отразить смену собственника и дальнейшие планы по развитию бизнеса. С другой — эти перемены не отразятся на преемственности бизнеса, — поясняют в компании.

После завершения всех формальностей компании цифровой экосистемы будут работать с полным спектром финансовых возможностей, инструментов и сервисов. Единая цифровая инфраструктура, комплексный взгляд на управление капиталом, а также финансовые возможности будут интересны инвесторам, которые ищут эффективные решения для своих задач, сообщают в компании.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Цифра»