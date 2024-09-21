Всероссийские соревнования по самбо «Кубок Сибири» проходят в Новосибирске

С 19 по 22 сентября в Сибирской академии самбо проходят Всероссийские соревнования по самбо «Кубок Сибири», посвящённые памяти Героя России Юрия Климова. Это уже шестой раз, когда Новосибирск принимает у себя сильнейших борцов со всей страны.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что самбо — это не просто спорт, а настоящее национальное достояние и неотъемлемая часть российской культуры. В Новосибирске самбо является одним из самых массовых видов спорта, и почти в каждой школе есть секции, где ребята занимаются самбо.
Кудрявцев подчеркнул, что самбо помогает воспитывать волевых и сильных духом людей, настоящих патриотов и защитников своей Родины. Задача — поддержать это стремление и создать условия для устойчивого развития этого вида спорта в нашем городе.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец взял золото в Первенстве Мира по муайтай в Бангкоке.
Источник фото: Freepik — freepik
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