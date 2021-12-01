Рекламодателям

В Новосибирской области может смениться министр строительства

  • 01/12/2021, 21:00
Автор:
новости Новосибирска
По собственному желанию.

Источник редакции Infopro54 в правительстве Новосибирской области подтвердил появившуюся в СМИ информацию об увольнении министра строительства региона Ивана Шмидта. По его словам, Шмидт написал заявление «по собственному желанию» в середине ноября, а потом ушел на больничный. Собеседник не исключил, что увольнение связано со строительством крупных инфраструктурных объектов, за которые Иван Шмидт с середины июня 2021 года нес персональную ответственность.

Напомним, чиновник должен был курировать решение вопросов, связанных со строительством многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске с прилегающими инфраструктурными объектами, ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампуса мирового уровня федерального ГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», федерального детского реабилитационного центра на 300 коек Министерства здравоохранения РФ, инфраструктурных объектов, прилегающих к региональному центру волейбола.

В начале ноября на должность замгубернатора, курирующего строительную отрасль, был назначен экс-чиновник мэрии Новосибирска, замначальника департамента строительства и архитектуры Роман Теленчинов. Как пояснял губернатор, соответствующее предложение поступило от его первого заместителя Владимира Знаткова в связи с тем, что в области значительно выросло количество крупных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, контроль за реализацией которых необходимо выделить в отдельный блок.

Между тем Иван Шмидт неоднократно публично, на пресс-конференциях заявлял об отставании сроков строительства ледовой арены — стратегически важного для региона объекта. Практически сразу правительство размещало пресс-релиз, иногда со словами того же Шмидта, что строительство идет в графике. Один из представителей местного политбомонда, связанный со строительством, в разговоре с корреспондентом Infopro54 при назначении Теленчинова отметил, что существуют риски срыва сроков возведения в регионе крупных объектов, поэтому «ответственные за этот процесс высокие лица стараются от него дистанцироваться, чтобы не обрушить карьеру».

На момент публикации материала комментарий Шмидта получить не удалось. На сайте Минстроя региона он по-прежнему значится как глава ведомства.

Игорь Шмидт был назначен на должность врио министра строительства в январе 2018 года. До этого он работал в статусе замминистра.

Фото с сайта минстроя Новосибирской области

498

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство отставки назначения власть


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Первая грузовая компания в семь раз сократила срок подготовки вагонов в Сибири

29/11/2021, 16:01

В сибирском Ростехнадзоре началась проверка Генпрокуратуры

27/11/2021, 10:00

Полпред президента Серышев прибыл на место ЧП в Кузбассе

26/11/2021, 11:30

Водителей крупных городов Сибири ждет снижение территориального коэффициента по ОСАГО

18/11/2021, 16:17

Актуальный разговор

Интервью

«У нас в стране, к сожалению, почти уничтожили инженерную школу…»

Все материалы
Лента новостей

КПРФ снова прокачивает «мусорную» тематику

01/12/2021, 19:17

В Новосибирске на сутки ввели режим «черного неба»

01/12/2021, 18:57

Новосибирские правоохранители ищут заказчика незаконной вырубки деревьев на Ипподромской

01/12/2021, 18:46

Стартап из Академпарка запустил систему по автоматизации розничной торговли

01/12/2021, 18:10
Популярное

Доступ к социально значимым сайтам стал бесплатным

01/12/2021, 14:52

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

01/12/2021, 13:46

С 1 января 2022 года некоторым пенсионерам повысят размер выплачиваемой пенсии

01/12/2021, 10:20

В России запустили интернет-портал для пациентов по вопросам обеспечения лекарствами

30/11/2021, 16:54

В предновогодний период ожидается всплеск интернет-мошенничества

30/11/2021, 12:54

Магнитные бури в декабре 2021 года

29/11/2021, 13:37

Новейший штамм COVID-19 — Омикрон

29/11/2021, 12:40
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Основное требование к управленцам сегодня — толерантность к неопределенности
29/11/21, 14:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Экономьте 30% при отправке переводов Western Union в ближнее зарубежье

01/12/2021, 17:41

Банк «Открытие» упростил снятие наличных для корпоративных клиентов

01/12/2021, 17:37

Банк «Открытие» отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных Opencard

01/12/2021, 15:44

ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки

01/12/2021, 14:26

Банк Уралсиб проводит новогоднюю акцию «Сезон подарков»

01/12/2021, 10:30

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

КПРФ снова прокачивает «мусорную» тематику

С полок федеральных ритейлеров в Новосибирске исчезло недорогое хозяйственное мыло

Плата за проезд большегрузов по региональным трассам приведет к росту коррупции и цен

В России подорожали искусственные елки

В мэрии Новосибирска рады росту числа новостроек и автомобилей

Финансы

Новости Новосибирска

Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Как изменились зарплаты новосибирских бюджетников?

Еще одной категории граждан обещают увеличить пенсию

Новогодний бюджет новосибирцев превысил доковидный уровень

Зарплата программистов выросла до 4,5 тысяч рублей в час

Политика

Новости Новосибирска

Оппозиционная коалиция продолжает работать

Сергей Бойко покидает Новосибирск

В социальном комитете — пополнение

Законопроект о введении QR-кодов раскалывает власть и общество

В горсовете Новосибирска затосковали по «коммунизму»

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Новосибирцы стали реже приобретать земельные участки

Права дольщиков предлагают защищать «сырым» законопроектом

Квартиры на высоте — вклад в комфорт и эстетику

Ипотечников не пугает рост процентной ставки

В городе планируют «закрыть» треть проблемных объектов с дольщиками

Технологии

Новости Новосибирска

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Телекоммуникации

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

Спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон вырос на 34% с начала года

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом аул Кошкуль

Рынок «умного дома» будет расти в среднем на 40% в год и к 2023-му достигнет 17,5 млрд рублей

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

Новости Новосибирска

В Новосибирске подорожает проезд на метро

В Новосибирске прогнозируют увеличение количества шиномонтажек

Новосибирск в топ-3 городов России по развитию сети электрозаправок

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Медицина

Новости компаний

Вылечи кожу и отдохни, как на море

В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Лазер против варикоза с максимальной выгодой до конца ноября

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске на сутки ввели режим «черного неба»

Новосибирские правоохранители ищут заказчика незаконной вырубки деревьев на Ипподромской

Новосибирские многодетные семьи в этом году получат меньше автомобилей

Ученые диагностируют коронавирус за несколько секунд с одного выдоха

Новосибирский бизнес призвали создавать новые территориальные бренды

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска