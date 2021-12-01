В Новосибирской области может смениться министр строительства

Источник редакции Infopro54 в правительстве Новосибирской области подтвердил появившуюся в СМИ информацию об увольнении министра строительства региона Ивана Шмидта. По его словам, Шмидт написал заявление «по собственному желанию» в середине ноября, а потом ушел на больничный. Собеседник не исключил, что увольнение связано со строительством крупных инфраструктурных объектов, за которые Иван Шмидт с середины июня 2021 года нес персональную ответственность.

Напомним, чиновник должен был курировать решение вопросов, связанных со строительством многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске с прилегающими инфраструктурными объектами, ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампуса мирового уровня федерального ГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», федерального детского реабилитационного центра на 300 коек Министерства здравоохранения РФ, инфраструктурных объектов, прилегающих к региональному центру волейбола.

В начале ноября на должность замгубернатора, курирующего строительную отрасль, был назначен экс-чиновник мэрии Новосибирска, замначальника департамента строительства и архитектуры Роман Теленчинов. Как пояснял губернатор, соответствующее предложение поступило от его первого заместителя Владимира Знаткова в связи с тем, что в области значительно выросло количество крупных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, контроль за реализацией которых необходимо выделить в отдельный блок.

Между тем Иван Шмидт неоднократно публично, на пресс-конференциях заявлял об отставании сроков строительства ледовой арены — стратегически важного для региона объекта. Практически сразу правительство размещало пресс-релиз, иногда со словами того же Шмидта, что строительство идет в графике. Один из представителей местного политбомонда, связанный со строительством, в разговоре с корреспондентом Infopro54 при назначении Теленчинова отметил, что существуют риски срыва сроков возведения в регионе крупных объектов, поэтому «ответственные за этот процесс высокие лица стараются от него дистанцироваться, чтобы не обрушить карьеру».

На момент публикации материала комментарий Шмидта получить не удалось. На сайте Минстроя региона он по-прежнему значится как глава ведомства.

Игорь Шмидт был назначен на должность врио министра строительства в январе 2018 года. До этого он работал в статусе замминистра.