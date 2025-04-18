В Новосибирской области мужчинам стали чаще ставить диагноз «бесплодие»

В Новосибирской области увеличилось количество случаев постановки диагноза «бесплодие» среди мужчин. По итогам диспансеризации взрослого населения, только в первом квартале 2025 года было выявлено 25 таких случаев. Для сравнения, за весь 2024 год было 11 случаев постановки диагноза.

По словам главного врача Клинического Центра охраны здоровья семьи и репродукции, Анны Вятчининой, мужское бесплодие может развиться вследствие врожденных или приобретенных нарушений мочеполовых органов, злокачественных опухолей, инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы, повышения температуры в мужских половых органах, эндокринных заболеваний, генетических отклонений, иммунологических факторов.

По данным ГБУЗ НСО «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции», всего на конец I квартала 2025 года диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья прошли 20 тысяч мужчин, проживающих в Новосибирской области (за весь 2024 год количество обследованных составило 30 710). Факторы риска развития репродуктивных нарушений обнаружены у 2 588 человек. 535 мужчин имеют заболевания репродуктивной системы или доказанное снижение фертильности.

Напомним, диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья проводится мужчинам и женщинам в возрасте 18-49 лет. Мужчинам с 18 до 39 лет диспансеризацию следует проходить 1 раз в три года, а с 40 и старше – ежегодно.

Ранее редакция сообщала, что с началом СВО в Новосибирске вырос спрос на криоконсервацию половых клеток. К этой процедуре все чаще также прибегают для отложенных материнства и отцовства.