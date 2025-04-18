В Новосибирске назвали самые опасные улицы по числу смертельных ДТП

ЦОДД Новосибирской области, ссылаясь на данные сервиса «Индекс БДД», рассказал, что за первые три месяца 2025 года в Новосибирске самыми опасными улицами по количеству смертельных ДТП стали: Красный проспект, Гусинобродский тракт, Бердское шоссе и улица Ипподромская. Основной причиной гибели людей является превышение скорости.

Экипажи «Дорожного патруля» из Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» несут дежурство на Красном проспекте в ночное время. Их задача — контролировать соблюдение скоростного режима на дороге с помощью фото- и видеофиксации. Как отмечают в «Дорожном патруле», водители часто пренебрегают этим требованием: с 3 по 14 апреля зафиксировано более 980 нарушений.

— Напоминаем: соблюдение Правил дорожного движения всеми участниками сводит к минимуму риск возникновения ДТП и гибели людей. За сухими цифрами статистики – десятки сломанных судеб, — говорится в сообщении организации.

Напомним, в Центральном районе Новосибирска вечером 17 апреля произошло ДТП с участием школьницы. Инцидент случился напротив дома 85а по Красному проспекту. Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но её сбил водитель автомобиля Honda Fit.

Также 26 марта на Красном проспекте авария унесла жизни троих человек. Водитель автомобиля BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет светофора и столкнулся с Hyundai Solaris.

Утром 22 марта на Бердском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие: такси столкнулось с припаркованным бензовозом, в результате чего погиб 50-летний пассажир. Авария случилась у дома № 64 по Бердскому шоссе. 39-летний водитель такси, управляя автомобилем Jac 7, не справился с управлением и врезался в бензовоз Sitrak, который был припаркован поблизости.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы заплатили за нарушение правил дорожного движения более 400 млн рублей. Самое «урожайное» время на штрафы в Новосибирске — лето.