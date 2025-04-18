Сибирские грузоперевозчики предложили отменить систему «Платон»

Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) предложила отменить систему «Платон». Соответствующее обращение перевозчики направили 18 апреля премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Грузоперевозчики жалуются, что оборудование системы «слепнет» по всей стране и электронная информация о том, что движение грузовика по трассе оплачено пропадает. По их мнению, сбои в работе оборудования связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— В результате, как лавина растет количество несправедливых штрафов за несуществующие нарушения. Абсурда ситуации добавляет и то, что в ряде случаев в ту же секунду, которая указана в постановлении о штрафе как время совершения правонарушения (проезд без оплаты) происходит списание средств со счета компании в системе «Платон», — говорится в письме.

Участники рынка считают, что недовольство бизнеса может вылиться как в массовый отказ от работы с «Платоном», так и в стихийные протесты.

— Возможно, пришло время поискать другой способ достижения цели, поставленной перед системой «Платон». Необходимые средства на ремонт и содержание дорог общего пользования в надлежащем состоянии государство может получать, выделяя их через акцизы на топливо. Установленные же на федеральных трассах рамки системы «Платон» не останутся без дела — они могут быть использованы для размещения оборудования АПВГК, — говорится в обращении.

Напомним, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев неоднократно подчеркивал, что за 10 лет работы система «Платон» не показала своей эффективности. По его мнению, из-за неё добросовестные грузоперевозчики лишаются средств, которые могли бы направить на обновление автопарка.

— Осенью «Платону» исполнится десять лет. Оправдывая создание системы, правительство объясняло, что «Платон» поможет улучшить состояние федеральных дорог. И что — федеральные трассы кардинально изменились в лучшую сторону? Система «Платон» не доказала своей эффективности, а стала лишь дополнительным «налогом» на грузоперевозчиков. Транспортные компании теперь подвергаются фактически тройному налогообложению. Деньги на строительство и содержание дорог с них взимают через транспортный налог, акциз на ГСМ и через взносы в систему «Платон», — подчеркивал ранее эксперт.

С 1 февраля 2025 года тариф системы «Платон» был повышен на 9,5%. Он увеличился с 3,05 до 3,34 рубля за километр.

Ранее редакция сообщала, что грузоперевозчики в Новосибирске пожаловались на китайских и монгольских коллег.