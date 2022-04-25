В Новосибирской области на 59% вырос спрос на аренду загородной недвижимости

Наиболее популярным форматом загородной недвижимости для проведения выходных и отпусков у россиян остались дома, на которые пришлось более половины (58%) спроса накануне майских праздников, сообщает «Авито Недвижимость». Вторыми по востребованности являются коттеджи — в апреле им отдали предпочтение 37% потенциальных арендаторов. Еще 3% пользователей платформы активно рассматривали в аренду дачи, 2% — таунхаусы.
Среди квартир наибольшим спросом в апреле традиционно пользовались однокомнатные и двухкомнатные варианты: их доля в общей структуре в целом по стране составила 53% и 24%. Далее по популярности следуют студии — 18%. При этом накануне длинных выходных российские пользователи гораздо чаще стали выбирать для аренды многокомнатные варианты. Так, доля трехкомнатных квартир в апреле выросла с 3,7% до 4,6%, а жилья с четырьмя и более комнатами — с 0,3% до 0,4%.
— В этом году мы наблюдаем заметное повышение спроса на все типы жилья и особенно — в загородном сегменте. Таким образом жители страны все чаще выбирают для отдыха более выгодную альтернативу гостиничным комплексам и турбазам в виде аренды частной недвижимости на Авито. При этом даже загородный рынок, где несколько лет назад ощущалась нехватка качественного предложения, сегодня не испытывает дефицита: в любом регионе страны можно найти и забронировать объект онлайн из самой большой* базы для посуточной аренды на Авито Недвижимости», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.
Фото: pixabay.com — Schluesseldienst
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