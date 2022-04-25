В Новосибирской области на 59% вырос спрос на аренду загородной недвижимости

Наиболее популярным форматом загородной недвижимости для проведения выходных и отпусков у россиян остались дома, на которые пришлось более половины (58%) спроса накануне майских праздников, сообщает «Авито Недвижимость». Вторыми по востребованности являются коттеджи — в апреле им отдали предпочтение 37% потенциальных арендаторов. Еще 3% пользователей платформы активно рассматривали в аренду дачи, 2% — таунхаусы.

Среди квартир наибольшим спросом в апреле традиционно пользовались однокомнатные и двухкомнатные варианты: их доля в общей структуре в целом по стране составила 53% и 24%. Далее по популярности следуют студии — 18%. При этом накануне длинных выходных российские пользователи гораздо чаще стали выбирать для аренды многокомнатные варианты. Так, доля трехкомнатных квартир в апреле выросла с 3,7% до 4,6%, а жилья с четырьмя и более комнатами — с 0,3% до 0,4%.