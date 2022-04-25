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Масочный режим могут вернуть после майских праздников

  • 25/04/2022, 16:42
Автор:
новости Новосибирска
Первыми подпадут под ограничения медучреждения.

После майских праздников на территории Новосибирской области могут вернуть ограничительные мероприятия. Первые из них касаются масочного режима. Как сообщил в ходе оперативного совещания глава региона Андрей Травников, на первых порах масочные требования будут касаться исключительно сотрудников и посетителей медучреждений.

Мне видится разумным в первые дни после праздников обеспечить обязательный масочный режим в поликлиниках и других медицинских учреждениях, где будет большой поток пациентов, заявил губернатор.

Как следует из ответа глава областного Минздрава Константина Хальзова, министерство среагировало, что называется, поперед батьки: ранее данные требования касались только стационаров, теперь еще и первичного звена.

Второй постпраздничный ковид-подарок связан с расширением охвата тестируемых.

Возможно, стоит рассмотреть дополнительное ПЦР-тестирование отдельным категориям граждан, температурный контроль при возвращении на работу или на учебу, считает губернатор. Просьба: проработать на оперативном штабе и подготовить категории населения, к которым нужно применять такие дополнительные мероприятия.

В то же время в региональном правительстве перед праздниками анонсируют максимально демократичные с точки зрения санитарных норм мероприятия. В частности, как уже сообщалось, в центре Новосибирска, предполагается провести полноформатный Парад Победы с шествием «Бессмертного полка». Кроме того, как сообщают в министерстве образования, итоговая аттестация для старшеклассников пройдет в доковидном формате. При этом у регионального правительства и мэрии областного центра разнятся данные по заболеваемости школьников. По информации мэрии, за минувшую неделю выявлен один заболевший школьник, в министерстве сообщают, что таких случаев не было.

По информации областного управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе впервые за длительный период число новых случаев заболевания составило менее тысячи. Проведены более 44 тысяч тестов. Наибольшее количество заболевших (64%) выявлено в Новосибирске. Количество новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки составило 114. Госпитализированы 13 пациентов.

Напомним, масочный режим в Новосибирске был отменен в конце марта. Ученые заявляли, что в принципе не эффективен.  Вирусологи не исключали, что из пандемии коронавируса будут сделаны выводы, за которыми последует как пересмотр пртивоэпидемиологических мер, так и мест, где их реально необходимо внедрять.

Фото pixabay — vperemencom

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : ограничения коронавирус


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