Суд принял к рассмотрению дело замглавы Минтранса

Суд Железнодорожного района Новосибирска начал рассмотрение материалов дела в отношении бывшего замминистра транспорта области Сергея Ставицкого и бывшего руководителя территориального управления автодорог Михаила Чуманова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Ставицкого С.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и начальника ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 159, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 160 УК РФ, — говорится в сообщении. — Судебное заседание назначено на 04 мая 2022 года.

Как уже сообщалось материалы дела была переданы в суд в конце марта, и, по информации суда, после необходимых бюрократических процедур, занявших несколько дней, суд принял их в производство.

Напомним, что Ставицкий и Чуманов проходят подозреваемыми по делу о взяточничестве. По версии следствия, оба подозреваемых похитили бюджетные средства в особо крупном размере путем заключения фиктивных договоров аренды автомобиля, фактически принадлежащего заместителю министра. Кроме этого, Чуманов обвиняется в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей за лоббирование интересов четырёх коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. Уголовное дело в отношении Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года, Сергея Ставицкого — в марте 2021-го. Во время следствия суд вначале неоднократно продлевал Ставицкому сроки содержания под стражей. В феврале 2022 года экс-чиновник был выпущен под домашний арест, а в марте освобождён уже из-под него, но с сохранением ряда ограничений. Во время следствия мера пресечения в отношении Михаила Чуманова также смягчилась с изначального содержания под стражей до ограничений к моменту передачи материалов дела в суд.

Ранее редакция сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении замначальника управления службы судебных приставов по Новосибирской области, подозреваемой в получении взятки. На этой неделе Заксобрание Новосибирской области планирует проститься с депутатом Валентином Сичкаревым, который признан виновным по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.