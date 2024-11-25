На рынок недвижимости Новосибирска вернулись длинные цепочки

При нынешних ипотечных ставках рынок вторичного жилья Новосибирска переходит на длинные сделки, где в цепочке 8-10 покупателей-продавцов, а деньги на руки получают 1-2 человека — у остальных обмен с доплатой. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— У застройщиков вариант с трейд-ин сложнее из-за разницы цен на первичном и вторичном рынках. Существенно скинуть цены не дадут банки, плюс можно поставить на паузу всех потенциальных покупателей, — поясняет эксперт. — Поэтому застройщики предлагают скидки скрытые и небольшие.

При этом по его оценке, в регионе растет цена предложения. Лоты стоимостью более 250 тысяч рублей за квадрат по итогам октября составили более 5% в общей экспозиции, с ценой до 125 тысяч за квадрат — 20%, или -4% за месяц.

— Все вместе это сильно напоминает передел строительного рынка. Конечно, в этом процессе на рынке появятся вкусные предложения, но важно не купить за дешево проблему вместо недвижимости, — предупреждает Николаев.

По данным Росреестра, по итогам 3 квартала 2024 года в регионе усиливается падение количества сделок на первичке и вторичке: на 47,4% и на 32,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года соответственно. Если брать только жилые помещения, то падение на сегменте новостроек произошло в 2,5 раза, добавил Николаев.

По итогам трех кварталов 2024 года количество сделок с новостройками, по сравнению с 2023, сократилось на почти на 16%, на вторичном рынке — на 24%. Доля ипотечных кредитов, полученных на покупку жилых помещений по итогам 9 месяцев 2024 года находится на уровне 49%. Для сравнения, в 2023 году она составляла 55%, в 2022 — 57%, в 2021 — 62,3%.

Напомним, по итогам октября, по данным Домклик и СберИндекс, в новостройках Новосибирска в объявлениях цена за квадрат предлагалась 152,8 тысяч рублей, а в сделках снижалась до 138 тысяч. То есть продавцы были готовы к дисконту почти в 11%.

На вторичном рынке региона средняя цена в объявлениях составляет 113 тысяч рублей за квадрат, в сделке — 109,2%. То есть здесь продавцы двигаются по цене менее охотно, и разница составляет около 4%. При этом, по итогам октября в Новосибирской области отмечен наибольший прирост средней цены квадрата по сделкам — 1,1%. Причем в регионе цена на вторичке растет уже два месяца подряд.

Ранее редакция сообщала о том, что затоваренность на рынке новостроек Новосибирска достигла исторического максимума.