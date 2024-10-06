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Школы Искитима перевели на дистант из-за пневмонии

  • 06/10/2024, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Школы Искитима перевели на дистант из-за пневмонии
Резкий всплеск заболеваемости врачи фиксируют с сентября.

За 9 месяцев 2024 года в городе Искитиме официально подтверждена пневмония у 298 детей. Для сравнения: за весь 2023 год зарегистрировано 238 случаев. Всплеск заболеваемости зарегистрирован в последние три месяца: в июле — 20 случаев, августе — 36, сентябре — 55. С 1 по 3 октября зафиксировано 14 случаев. Все пациенты в возрасте от 6 до 17 лет.

Валентина Юрьева, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники Искитимской больницы, отметила, что пневмонией заболевают дети с ослабленным иммунитетом. Чаще всего его ослабляет неправильное питание, малоподвижный образ жизни и самолечение.

— Сейчас пневмония протекает без лихорадки, либо с температурой 37.7. Родителей должен насторожить болевой синдром в грудной клетке: ребенку трудно вздохнуть и выдохнуть при поворотах. Кашель не является основным симптомом пневмонии — дети иногда болеют без кашля, — отметила Валентина Юрьева в интервью Телекомпании ТВК.

Одним из способов борьбы с распространением вируса является прерывание возможных цепочек его передачи, говорится в сообщении, размещенном на сайте больницы. Поэтому в Искитиме было принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение. На 3 октября на дистант в городе полностью переведены 3 и 4 школы, частично на дистанте 5 и 9 школы. Сотрудница школы №9 рассказала Infopro54, что закрыли на карантин один класс, в котором выявили троих заболевших.

В детской поликлинике карантин введен до 28 октября.

И. о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, во время прямого эфира в Центре управления регионом рекомендовала оставаться даже если есть минимальные признаки респираторной вирусной инфекции

— В первые дни болезни человек выделяет большое количество вируса, подвергая опасности окружающих. И для самого пациента при недомогании безопаснее оставаться дома. В такой ситуации заболевание может не развиться, человек в легкой форме его перенесет. Снижается риск тяжелых осложнений, особенно таких, как пневмония, — отметила Елена Аксёнова.

Ранее редакция рассказывала о резком росте заболевших ОРВИ в Новосибирске. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : учеба на дистанте пневмония карантин


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