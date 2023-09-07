Метро Новосибирска в августе перевезло почти 7 млн пассажиров

В августе 2023 года Новосибирским метрополитеном воспользовались 6,856 млн. пассажиров. Это на 6,7% больше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

С начала года рост пассажиропотока по сравнению с 2022 годом составил 11%. За восемь месяцев метрополитен перевез 54, 276 млн. пассажиров. В 2022 году метрополитеном воспользовались 77,3 млн пассажиров.

Ранее редакция сообщала, что горсовет рассмотрит перенос сроков сдачи станции метро Спортивная. Этот вопрос вынесен на октябрьское заседание комиссии по городскому хозяйству.