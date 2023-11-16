В Новосибирской области начали строить еще 39 жилых домов при поддержке Сбера

Число новостроек, возводимых при финансовой поддержке Сбера в Новосибирской области к 1 ноября 2023 года достигло 306, что на 39 больше, чем в начале года. Площадьстроительства при этом за 10 месяцев текущего года выросла на 361 тысячу квадратных метров, достигнув 1,7 млн квадратов.

Регион традиционно выступает лидером строительного рынка Сибири. На его долю приходится больше половины всех строящихся объектов и почти половина общего объема финансирования.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Строительный сектор в Новосибирской области традиционно выступает одной из важнейших отраслей экономики региона. Сбер поддерживает рынок жилищного строительства, используя механизмы проектного финансирования и другие банковские инструменты, обеспечивая надежность при реализации проектов застройщиков».

В целом в число новостроек, возводимых при финансовой поддержке Сбера в регионах Сибири к 1 ноября 2023 года достигло 578, что почти на 100 больше год к году. Площадь строительства при этом с начала 2023 года выросла более чем на 700 тысяч квадратных метров, достигнув 3,8 млн квадратов.