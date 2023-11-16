В Новосибирской области начали строить еще 39 жилых домов при поддержке Сбера

«Строительный сектор в Новосибирской области традиционно выступает одной из важнейших отраслей экономики региона. Сбер поддерживает рынок жилищного строительства, используя механизмы проектного финансирования и другие банковские инструменты, обеспечивая надежность при реализации проектов застройщиков».В целом в число новостроек, возводимых при финансовой поддержке Сбера в регионах Сибири к 1 ноября 2023 года достигло 578, что почти на 100 больше год к году. Площадь строительства при этом с начала 2023 года выросла более чем на 700 тысяч квадратных метров, достигнув 3,8 млн квадратов.
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