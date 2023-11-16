«Молюсь за него каждый день»: мама выжившего вахтовика из Новосибирска рассказала о сыне

Смертельный инцидент с работниками компании «Геотек Сейсморазведка», произошел 15 ноября 2023 года. На реке Ичера Иркутской области под лед провалился вездеход, в котором находилось 6 мужчин. Четверо работников геологической компании утонули, а двоим удалось спастись. Среди выживших 28-летний житель Новосибирской области Андрей Смородин.

Парень уехал на вахту в начале июля и должен был вернуться домой в родной поселок Тогучинского района через 10 месяцев. Дома сына ждет мама. О случившемся она узнала только сегодня от знакомых. Женщине сразу стало плохо, ей потребовалась помощь медиков.

― В «Одноклассниках» моей сватье сегодня написали знакомые, что затонул вездеход. Она позвонила мне. Я сразу в слезы, мне плохо стало. Потом сказали, что живой. Но по-прежнему мне ничего неизвестно, где он, что с ним. Дозвониться на мобильный не могу. Из компании, где он работал мне ничего не сообщили. Я уже готова ехать в Иркутск, знать бы только как найти его там, ― рассказала Infopro54 мама выжившего парня.

У Андрея, возможно, пока нет никаких способов связи. Спасатели готовят его эвакуацию с места ЧП в Иркутск. Предварительно известно, серьезных повреждений парень не получил.

― Я молюсь за него каждый день. Спасибо Господу, что защитил его. Постоянно утром, я пишу ему сообщение в мессенджере. Вчера тоже отправила, но увидела, что он его так и не прочитал, синих галочек не было. Меня охватило волнение, и вот сегодня узнала эти страшные новости, ― говорит Татьяна Владимировна.

Женщина рассказала, что в геодезической компании ее сын работает с прошлого года. Это была его вторая вахта. Парень не женат, живет с матерью.

― Перед этой поездкой она сначала хотел отправиться добровольцем на СВО. Потом все поменялось и уехал работать. Кто же знал, что такое случится. Очень жаль погибших ребят. Такое горе семьям, родителям. Они же молоденькие все, хорошие, ― плачет сибирячка в телефонную трубку.

Сейчас мать с нетерпением ждет вестей от сына и пьет успокоительные. Она надеется, что у него получится связаться с ней в ближайшее время.

По факту произошедшего Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В компании, где работали парни собираются проводить собственное расследование инцидента.