МЧС Новосибирска показало жуткие фотографии последствия курения

Сегодня, 16 ноября, отмечается Международный день отказа от курения. Новосибирские спасатели поделились фотоархивом, который они собирают уже несколько лет.

На снимках ― обгоревшие квартиры жителей области. Самые щадящие последствия из всех ― это чуть затронутый пламенем диван. Жуткие кадры с полностью выгоревшими жилищами, следы копоти на стенах и уничтоженное имущество напоминают виновникам трагедий о фатальности вредной привычки. Ну, это если сами курильщики остались живы. Часто подобные происшествия заканчиваются трагически.

— Непотушенная сигарета является одной из самых частых причин пожара в жилье. За последние 10 месяцев 2023 года в Новосибирской области произошло 494 таких возгораний. Неосторожность при курении стала причиной гибели 32 человек и травмирования 24 жителей региона, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Спасатели еще раз напомнили, что курить в помещениях опасно.

Ранее редакция сообщала о том, что в здании Центрального районного суда Новосибирска загорелся подвал.