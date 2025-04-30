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В Новосибирской области начались работы по благоустройству на 13 объектах

  • 30/04/2025, 15:35
В Новосибирской области начались работы по благоустройству на 13 объектах
Речь идет об общественных пространствах в рабочем поселке Колывань, в Татарске и Оби, победивших в голосовании в прошлом году

В настоящее время подрядчики ведут работы на тринадцати объектах, включенных в федеральную программу, в том числе общественные зоны в рабочем поселке Колывань, в Татарске и Оби. Эти территории получили наибольшую поддержку жителей в ходе прошлогоднего голосования. По словам временно исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова, в ближайшее время строительные работы начнутся на всех запланированных 113 объектах.

В министерство уточнили, что работы, в частности, ведутся в Колывани, где продолжается обустройство пешеходной зоны вдоль улицы Московской. В городе Татарске ведется реконструкция улиц Закриевского и Пограничной, включая создание новых пешеходных дорожек. В городе Обь продолжается благоустройство велосипедных и пешеходных дорожек вдоль улицы Военный городок. Все эти проекты получили одобрение жителей в 2024 году.

В текущем году голосование по выбору объектов для благоустройства продлится с 21 апреля по 12 июня. Любой житель региона старше 14 лет может принять участие в голосовании. В Новосибирской области на выбор представлены 65 объектов, расположенных в 24 городах и районных центрах. Проекты, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы в следующем году за счет федерального и областного бюджетов. Голосование проводится на онлайн-платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Следует напомнить, что Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Организаторами голосования выступают Минстрой России, Минцифра России и Администрация Президента РФ.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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