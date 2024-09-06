Рекламодателям

В Новосибирской области начался первый день трехдневных выборов депутатов

  • 06/09/2024, 10:30
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирской области начался первый день трехдневных выборов депутатов
В регионе открылись 110 избирательных участков.

В Новосибирской области начались трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования, они продлятся с 6 по 8 сентября. В регионе открылись 110 избирательных участков, сообщили в облизбиркоме.

За этот период в регионе пройдут 18 избирательных кампаний по дополнительным региональным и муниципальным выборам, замещению подлежат 28 депутатских мандатов:

  • выборы депутата Совета депутатов Законодательного Собрания по одномандатному округу №3, к которому приписаны жители Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области;
  • выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу №45 в Академгородке;
  • выборы депутатов Советов депутатов в 10 районах Новосибирской области (Баганском, Колыванском, Кочковском, Купинском, Чулымском и других районах региона), а также в городе Искитиме.

Напомним, место депутата Заксобрания по округу №3 освободилось после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева в октябре 2023 года. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей.в довыборах в Заксобрание Новосибирской области по одномандатному округу N3 примут участие шесть кандидатов от политических партий: Сергей Зарембо (КПРФ), Ольга Зуева (ЛДПР), Вера Гужева (Партия Пенсионеров), Сергей Смирнов («Единая Россия»), Николай Завалишин («Справедливая Россия – ЗА ПРАВДУ»), Фарид Миннибаев («Новые люди»).

Место депутата горсовета по 45 округу (Академгородок: верхняя зона, часть микрорайона «Щ» и «Д», поселок Кирова, поселок Геологов) стало вакантным после решения Натальи Пинус сложить полномочия по собственному желанию. В марте этого года горсовет досрочно прекратил ее полномочия.

В борьбе за мандат примут участие 8 кандидатов, из 13 подавших документы: Ерлан Байжанов (КПРФ), Михаил Большов (самовыдвижение), Алексей Всемирнов (ЛДПР), Андрей Климов («НОВЫЕ ЛЮДИ»), Светлана Лесникова (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ), Елизавета Лидер (самовыдвижение), Дмитрий Селезнев («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Андрей Сивенок (самовыдвижение).

Ранее редакция сообщала, что депутат горсовета Игорь Атякшев перешел в правительство Новосибирской области. Он возглавлял в горсовете комиссию по местному самоуправлению.

Фото предоставлено Новосибирским облизбиркомом, автор- пресс-служба

176

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : довыборы в заксобрание Довыборы в горсовет


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент ФГ «Финам»

Владислав Кочетков: ЦФА уже практически «съели» классические коммерческие облигации

Эмитенты и инвесторы не теряют интерес к фондовому рынку, несмотря на соблазн запредельно высоких ставок по депозитам.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В дизайн-проекте сквера «Элсиб» в Новосибирске жители увидели слишком много колючих растений
6/09/24 12:00
Город Общество
МТС и Яндекс запустили звонки через умную колонку
6/09/24 11:52
Бизнес Технологии
Средний и малый бизнес в России увеличил спрос на банковские гарантии
6/09/24 11:50
Финансы
На выборах в горсовет Новосибирска могут вернуть смешанную систему
6/09/24 11:45
Власть Политика
Отца через суд заставили платить алименты сыну-инвалиду под Новосибирском
6/09/24 11:30
Общество Право&Порядок
Первый театр переедет в здание кинотеатра «Горизонт» в Новосибирске
6/09/24 11:00
Общество
В Новосибирской области начался первый день трехдневных выборов депутатов
6/09/24 10:30
Власть Политика
Мигранта, гонявшего за рулем пассажирского автобуса по встречке, оштрафовали в Новосибирске
6/09/24 10:30
Право&Порядок
Автоледи погасила долг ради продажи машины в Новосибирске
6/09/24 10:00
Право&Порядок
Руководство ГЭТ наказали за нарушение трудовых прав сотрудников в Новосибирске
6/09/24 9:28
Право&Порядок Транспорт
Мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю девочку, затащив ее в квартиру в Новосибирске
6/09/24 7:30
Общество Происшествия
«Фабрика Фаворит» допустила техдефолт по облигациями
5/09/24 19:00
Бизнес Финансы
Новосибирский боец Андрей Пуляев подписал контракт с UFC
5/09/24 18:30
Общество
Толпа подростков избила школьников из-за вейпа в Новосибирске
5/09/24 18:00
Происшествия
Участок улицы Широкой будет временно закрыт для трамваев в Новосибирске
5/09/24 17:45
Общество
Тонущего в Оби мужчину спас житель Новосибирска
5/09/24 17:30
Общество
Участники ВЭД из Сибири лоббируют создание защищенной системы платежей
5/09/24 17:21
Бизнес ВЭД Экономика
Психоневрологический интернат обязали отремонтировать теплосети в Новосибирской области
5/09/24 17:15
Право&Порядок
Авиарейс Новосибирск–Мьянма так и не удается раскачать
5/09/24 17:15
Бизнес Туризм
«Поздравляю диаспору с победой»: МВД увольняет гаишника Гусева, оправданного за смерть азербайджанца Векила Абдуллаева
5/09/24 17:00
Право&Порядок
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-8 прибыльных вкладов на 3 месяца
5/09/24 9:00
Сибирякам предлагают кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
4/09/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовых
3/09/24 10:30
Банк «Левобережный» выплачивает двойной процент по вкладам
2/09/24 9:00
Как работать с Китаем в новых реалиях — узнали предприниматели Новосибирска
29/08/24 10:52
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером донорской акции «Я + Я»
28/08/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска