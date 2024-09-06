В Новосибирской области начался первый день трехдневных выборов депутатов

В Новосибирской области начались трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования, они продлятся с 6 по 8 сентября. В регионе открылись 110 избирательных участков, сообщили в облизбиркоме.

За этот период в регионе пройдут 18 избирательных кампаний по дополнительным региональным и муниципальным выборам, замещению подлежат 28 депутатских мандатов:

выборы депутата Совета депутатов Законодательного Собрания по одномандатному округу №3, к которому приписаны жители Куйбышевского и Северного районов Новосибирской области;

выборы депутата Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу №45 в Академгородке;

выборы депутатов Советов депутатов в 10 районах Новосибирской области (Баганском, Колыванском, Кочковском, Купинском, Чулымском и других районах региона), а также в городе Искитиме.

Напомним, место депутата Заксобрания по округу №3 освободилось после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева в октябре 2023 года. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей.в довыборах в Заксобрание Новосибирской области по одномандатному округу N3 примут участие шесть кандидатов от политических партий: Сергей Зарембо (КПРФ), Ольга Зуева (ЛДПР), Вера Гужева (Партия Пенсионеров), Сергей Смирнов («Единая Россия»), Николай Завалишин («Справедливая Россия – ЗА ПРАВДУ»), Фарид Миннибаев («Новые люди»).

Место депутата горсовета по 45 округу (Академгородок: верхняя зона, часть микрорайона «Щ» и «Д», поселок Кирова, поселок Геологов) стало вакантным после решения Натальи Пинус сложить полномочия по собственному желанию. В марте этого года горсовет досрочно прекратил ее полномочия.

В борьбе за мандат примут участие 8 кандидатов, из 13 подавших документы: Ерлан Байжанов (КПРФ), Михаил Большов (самовыдвижение), Алексей Всемирнов (ЛДПР), Андрей Климов («НОВЫЕ ЛЮДИ»), Светлана Лесникова (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ), Елизавета Лидер (самовыдвижение), Дмитрий Селезнев («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Андрей Сивенок (самовыдвижение).

Ранее редакция сообщала, что депутат горсовета Игорь Атякшев перешел в правительство Новосибирской области. Он возглавлял в горсовете комиссию по местному самоуправлению.