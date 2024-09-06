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Первый театр переедет в здание кинотеатра «Горизонт» в Новосибирске

  • 06/09/2024, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Первый театр переедет в здание кинотеатра «Горизонт» в Новосибирске
Здание ожидает капитальный ремонт.

Кинотеатр «Горизонт» в микрорайоне Золотая Нива на улице Бориса Богаткова, который раньше работал, но теперь закрыт, будет полностью реконструирован для Первого театра. Здание ожидает капитальный ремонт.

На данный момент готовится проектно-сметная документация на ремонт наружных теплосетей и крыши.

— Вопрос финансирования для завершения ремонта пока открыт. Мы делаем всё возможное, чтобы наш театр наконец-то получил свой собственный дом», — заявил Михаил Дробышев на пресс-конференции ТАСС.

Сейчас идут переговоры об объемах финансирования и сроках исполнения.

— Как только у нас появится ясность, мы обязательно соберём пресс-конференцию, — отметил Дробышев.

Ранее редакция сообщала о том, что нового худрука балетной труппы назначили в НОВАТе.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт Первый театр кинотеатр Горизонт


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