Мигранта, гонявшего за рулем пассажирского автобуса по встречке, оштрафовали в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя автобуса №227. 5 сентября он грубо нарушил правила дорожного движения, создав опасную ситуацию для пассажиров.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель автобуса — 31-летний гражданин Республики Кыргызстан.

Около 8 утра он пересек сплошную линию, выехал на встречную полосу и высадил пассажиров с левого ряда на светофоре улицы Тюменской. После этого продолжил движение по встречной полосе до конечной остановки.

Пассажирам пришлось держаться за кресла, чтобы не упасть.

На иностранца составили административный протокол. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев или штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант без прав лишился Infiniti за агрессивную езду в Новосибирске.