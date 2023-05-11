Во сколько обойдется школьный выпускной в 2023 году

На календаре почти середина мая, а это значит, что для учеников 9 и 11 классов совсем скоро настанет пора последних звонков, итоговых экзаменов и, конечно же, выпускных балов.
Финансовый маркетплейс Zayman.ru составил примерный перечень расходов на последний звонок и выпускной бал для мальчика и для девочки, а также обозначил средние суммы, в которые обойдется родителям важное для их ребенка мероприятие.
В расчет взяты средние суммы по регионам без учета Москвы и Санкт-Петербурга, где выпускной будет стоить гораздо дороже.
Итак, за что же придется заплатить:
Что касается непосредственно выпускного бала и развлекательной программы, то здесь разброс вариантов довольно большой и ценник можно выбрать на любой кошелек.
По традиции в выпускной вечер входит банкет и услуги ведущего. Другие варианты зависят от вкуса и фантазии родителей — туристические походы, квесты, в общем, что душе угодно.
Например, примерно в 10 000 руб. с человека можно заплатить за организацию двухдневной развлекательной программы на выпускной на турбазе.
В среднем 3 600 руб. будет стоить программа от туристического агентства с банкетом, творческими конкурсами, квестом и дискотекой.
По данным издания Московский комсомолец, в Новосибирске выпускники одной из школ отпразднуют событие в «самом крутом ресторане, где и первые лица города бывают», кроме того их прокатят по городу в арендованных лимузинах. Для осуществления задумки родителям придется сложить в общую копилку по 10 000 руб, и это, не считая расходов на наряды и подарки учителям. Некоторые родители считают идею с лимузином «излишней роскошью», но, чтобы не «позорить ребенка» соглашаются на подобную авантюру.
Места для школьных выпускных новосибирские родители бронируют, начиная с февраля. Средняя сумма, которую они планируют на торжество — 15-20 тыс. руб, но некоторые закладывают на праздник и все 50.
Одними из популярных мест, где отмечают праздник, считаются теплоход, загородные резиденции, которые в другое время горожане арендуют для свадеб, ночные клубы и санатории с открытыми площадками для банкета. Некоторые выпускники еще арендуют загородный коттедж, куда после банкета вечером едут встречать рассвет.
—Одни хотят в пафосном ресторане за 15 000 рублей с человека, другие — на теплоходе в Бердском заливе, третьи в обычном, не сильно дорогом кафе со сбором по 3 000 за человека. Если выберут дорогой ресторан и организацией будут заниматься не сами, то выйдет порядка 50 тысяч, поскольку есть и другие расходы, — поделилась с изданием мама выпускника Ирина Гончарова.
Посчитав все статьи расходов, авторы исследования пришли к выводу, что в среднем последний звонок и выпускной будут стоить:
В подсчетах не участвовала статья расходов на подарок для школы, так как она не является обязательной, и родители самостоятельно принимают решение, сколько денег им нужно будет собрать.
Конечно, все эти суммы приблизительны и могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Однако лучше иметь как минимум 40 000 руб. (с запасом), чтобы для ваших детей праздник стал красивым и запоминающимся.
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Фото Юлии Даниловой
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