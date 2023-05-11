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Во сколько обойдется школьный выпускной в 2023 году

  • 11/05/2023, 10:23
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Во сколько обойдется школьный выпускной в 2023 году
В расчет взяты средние суммы по регионам без учета Москвы и Санкт-Петербурга, где мероприятия будут стоить родителям значительно дороже.

На календаре почти середина мая, а это значит, что для учеников 9 и 11 классов совсем скоро настанет пора последних звонков, итоговых экзаменов и, конечно же, выпускных балов.

Финансовый маркетплейс Zayman.ru составил примерный перечень расходов на последний звонок и выпускной бал для мальчика и для девочки, а также обозначил средние суммы, в которые обойдется родителям важное для их ребенка мероприятие.

В расчет взяты средние суммы по регионам без учета Москвы и Санкт-Петербурга, где выпускной будет стоить гораздо дороже.

Итак, за что же придется заплатить:

  • Цветы для учителей и директора школы (около 10 шт. на класс). Один букет в среднем стоит 2500 руб., для директора он по традиции будет стоить дороже — примерно 4 000 руб. В результате за 10 букетов учителям и один директору получается 29 000 руб. Если разделить эту сумму на среднее количество учеников в классе — 25 человек, то получится по 1160 руб. с человека.
  • Украшения для школьного актового зала и места торжественной линейки в школе в среднем обойдется в 5900 руб. За эту цену можно приобрести цветы из шаров (21 шт.), четыре надувные цифры (год выпуска) и две фигуры школьников из воздушных шаров (мальчика и девочки). Делим на класс из 25 человек и получаем по 236 руб. с человека.
  • Выпускной альбом с фотографиями — от 1500 руб. за шт.
  • Фотосессия — около 1500 руб. за час. Считается, что для качественной фотосъемки школьного выпускного необходимо минимум три часа, что выливается в сумму 4500 руб. Делим ее на весь класс и получаем по 180 руб. с человека.
  • Самая дешевая лента выпускника стоит 26 руб.
  • Школьная форма для девочки на последний звонок стоит около 1900 руб., белый фартук — примерно 1050 руб. В итоге общая сумма стравляет 2950 руб.
  • Рубашка, брюки и пиджак для мальчика — пиджак и брюки — около 9 000 руб., рубашка — 1 600 руб. Всего 10 600 руб. Сумма наряда выходит больше, чем для девочки, но парню не потребуется отдельный вечерний наряд на выпускной бал. А это значительная экономия расходов.
  • На парадные туфли для девочек и мальчиков цена примерно одинаковая — 2-3 тысячи руб. за самый бюджетный вариант.
  • Банты для девочки — пышный белый бант с резинкой оценивается примерно в 81 руб. за шт.
  • Макияж — услуги визажиста к школьному выпускному в среднем стоят 1500 — 2000 руб.
  • Маникюр самый простой так же в районе 1500 руб.
  • Наращивание ресниц — 1 600 руб. в бюджетном салоне красоты.
  • Прическа — около 1750 руб.
  • Вечерний наряд на выпускной бал для девочки — разброс цен в этой категории большой, на любой вкус и кошелек. Неплохой look можно найти за 6 000 руб.

Что касается непосредственно выпускного бала и развлекательной программы, то здесь разброс вариантов довольно большой и ценник можно выбрать на любой кошелек.

По традиции в выпускной вечер входит банкет и услуги ведущего. Другие варианты зависят от вкуса и фантазии родителей — туристические походы, квесты, в общем, что душе угодно.

Например, примерно в 10 000 руб. с человека можно заплатить за организацию двухдневной развлекательной программы на выпускной на турбазе.

В среднем 3 600 руб. будет стоить программа от туристического агентства с банкетом, творческими конкурсами, квестом и дискотекой.

По данным издания Московский комсомолец, в Новосибирске выпускники одной из школ отпразднуют событие в «самом крутом ресторане, где и первые лица города бывают», кроме того их прокатят по городу в арендованных лимузинах. Для осуществления задумки родителям придется сложить в общую копилку по 10 000 руб, и это, не считая расходов на наряды и подарки учителям. Некоторые родители считают идею с лимузином «излишней роскошью», но, чтобы не «позорить ребенка» соглашаются на подобную авантюру.

Места для школьных выпускных новосибирские родители бронируют, начиная с февраля. Средняя сумма, которую они планируют на торжество — 15-20 тыс. руб, но некоторые закладывают на праздник и все 50.

Одними из популярных мест, где отмечают праздник, считаются теплоход, загородные резиденции, которые в другое время горожане арендуют для свадеб, ночные клубы и санатории с открытыми площадками для банкета. Некоторые выпускники еще арендуют загородный коттедж, куда после банкета вечером едут  встречать рассвет.

—Одни хотят в пафосном ресторане за 15 000 рублей с человека, другие — на теплоходе в Бердском заливе, третьи в обычном, не сильно дорогом кафе со сбором по 3 000 за человека. Если выберут дорогой ресторан и организацией будут заниматься не сами, то выйдет порядка 50 тысяч, поскольку есть и другие расходы, — поделилась с изданием мама выпускника Ирина Гончарова.

Посчитав все статьи расходов, авторы исследования пришли к выводу, что в среднем последний звонок и выпускной будут стоить:

  • Родителям девочки: 25 000 — 31 564 руб.
  • Родителям мальчика: 20 000 — 26 702 руб.

В подсчетах не участвовала статья расходов на подарок для школы, так как она не является обязательной, и родители самостоятельно принимают решение, сколько денег им нужно будет собрать.

Конечно, все эти суммы приблизительны и могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Однако лучше иметь как минимум 40 000 руб. (с запасом), чтобы для ваших детей праздник стал красивым и запоминающимся.

Ранее редакция сообщала, что для многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей, могут снизить пенсионный возраст на три года.

Фото Юлии Даниловой

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : школа финансы расходы на школьный выпускной последний звонок дети выпускной вечер


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