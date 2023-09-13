Рекламодателям

Закон об ООПТ ухудшает инвестиционный климат Новосибирска — мнение эксперта

  • 13/09/2023, 18:30
Автор:
ООПТ в Новосибирске
Федеральное Минприроды предложило пересмотреть режимы Заельцовского лесного парка.

Из-за создания парка в марте 2023 года изменилось назначение части приобретенных и арендованных участков неподалеку от бора: на них теперь нельзя строить дома, проводить реконструкцию, вести хозяйственную деятельность.

Собственники земель, попавших в территорию ООПТ, несогласные с ограничениями, не первый год оспаривают закон в судах и ведомствах. По информации редакции, минувшим летом представители новосибирской компании ООО «СОЮЗ» обратились в Минприроды РФ. Вначале написали письмо, а через 1,5 месяца добились личного приема. Причиной обращения застройщика в федеральное ведомство стали обстоятельства создания в области особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения — лесного парка «Заельцовский бор».

Новосибирский бизнес пожаловался в генпрокурору на новый областной закон

Новосибирский бизнес пожаловался генпрокурору на новый областной закон

В своем обращении (имеется в распоряжении редакции) застройщик сообщал, что в составе парка оказались четыре участка общей площадью 78 тысяч кв. м, находящиеся в частной собственности, а также участок 39,6 тысячи кв. м, который был передан ООО «СОЮЗ» в аренду до 2030 года. Участки расположены вдоль Дачного шоссе. Три из них, согласно проекту планировки, утвержденному постановлением мэрии Новосибирска от 21.06.2019 №2242, отнесены к зоне застройки жилыми домами и общественной застройки, два — к зоне объектов образования.

В 2022 году депутаты горсовета Новосибирска приняли решение, которым участки были отнесены к рекреационной зоне.

Ранее двумя решениями Новосибирского областного суда от 2021 и 2022 годов, вступившими в силу, аналогичные решения муниципальных депутатов были признаны незаконными.

ООО «СОЮЗ» обратилось за разрешением на строительство в УАСИ мэрии Новосибирска в 2022 году до повторного изменения зонирования, но получило отказ в связи с включением участков в ориентировочные границы еще не созданной ООПТ. Компания опротестовала этот отказ через суд — положительное решение было получено в начале августа 2023 года. Теперь за получением разрешения девелопер должен обращаться в Минприроды области.

Застройщик считает, что ограничения и запреты положения об ООПТ регионального значения, утвержденного постановлением правительства Новосибирской области №83 в марте 2023 года, заблокировали развитие территории, об этом говорится в обращении в Минприроды РФ.

  • В частности, застройщик отмечает, что на одном из участков есть санаторий, который не эксплуатируется с 2006 года, при этом он находится в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции.
  • Положением об ООПТ в зоне хозяйственного назначения допускается индивидуальное жилищное строительство, малоэтажная многоквартирная застройка, но только при условии, что эти объекты капстроительства были построены до даты создания лесного парка, то есть развитие территории, даже предназначенной для этого, новыми объектами фактически исключено.

— Запреты на изменение вида разрешенного использования ограничивают компанию в выборе видов разрешенного использования земельных участков, — говорится в обращении застройщика в Минприроды РФ.

Представители застройщика сообщили Минприроды, что уже вложили в покупку участков, предпроектные и проектные работы, аренду около 600 млн рублей.

В ООО «СОЮЗ» подтвердили подлинность обращения.

Жители Заельцовского бора недовольны последствиями закона об ООПТ

Стоит отметить, что в схожей ситуации оказались и частные собственники, дома, коттеджи и дачи которых расположены в зоне, попадающей в ООПТ.

— Строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций на территории ООПТ запрещено. За исключением объектов, строительство которых осуществляется во исполнение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов Новосибирской области, — уточняется в приложении положения о режимах ООПТ «Заельцовский бор».

новости Новосибирска

Поправки в генплан позволили строить детсады и дома отдыха в Заельцовском бору

По итогам рассмотрения обращения и личной встречи в августе 2023 года федеральное ведомство обратилось к правительству Новосибирской области и Минприроды региона (имеется в распоряжении редакции) с предложением урегулировать возникшие разногласия путем использования предусмотренных действующим законодательством способов:

  • скорректировать в зоне хозяйственного назначения правовой режим, смягчив ограничения к видам разрешенного использования, в частности предоставить землепользователям возможность использовать участки в рамках, предусмотренных положением об ООПТ видов разрешенного использования без ограничений в виде привязки к дате создания парка;
  • изъять участки частных землепользователей, изъявивших несогласие с новым правовым режимом их земельных участков, для нужд региона с предоставлением полноценной компенсации.

Документ подписан директором департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Ириной Макановой.

При этом в ответе, полученном ООО «СОЮЗ» (имеется в распоряжении редакции), министерство отмечает, что не осуществляло проверку земельных участков, оказавшихся в границах ООПТ, при согласовании проекта постановления правительства Новосибирской области о создании ООПТ, а руководствовалось выводами регионального Минприроды.

— В соответствии с положениями федерального закона полномочия по организации, охране и использованию ООПТ регионального значения находятся в компетенции исполнительных органов власти субъекта… Правительство области с привлечением экспертных организаций должно было выявить территорию, на которой расположены природные комплексы и объекты и исходя из этого определить границы ООПТ, — говорится в письме, подписанном замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Артуром Чертовым.

В Минприроды РФ подчеркивают, что не вправе проводить проверку обоснованности границ определения лесного парка, а также давать указания привести границы ООПТ регионального значения в соответствии с выполненными экологическими отчетами, поскольку это является компетенцией суда.

— Именно суд исходя из конкретных фактических обстоятельств дела правомочен давать оценку обоснованности и законности выключения конкретных земельных участков в границы ООПТ, основываясь в том числе на результатах экологических исследований конкретных земельных участков на предмет их соответствия критериям, предъявляемым к ООПТ, — уточняется в письме девелоперу, подписанному Чертовым.

В настоящее время в производстве Новосибирского областного суда находится дело по искам ООО «СОЮЗ» и других землепользователей о признании недействующими постановлений правительства области о создании ООПТ и об утверждении положений об ООПТ в части безосновательного включения их участков в ООПТ и установления ограничений деятельности на них.

особо охраняемые природные территории

В Новосибирской области готовят список новых особо охраняемых природных территорий

В ООО «Союз» редакции Infopro54 сообщили, что представители правительства области и Минприроды региона пока не выходили на контакт с компанией по поводу урегулирования возникших разногласий по земельным участкам. За получением разрешения на строительство в Минприроды девелопер пока также не обращался, ожидая вступления решения суда в законную силу.

Как отметил Александр Скоропад, юрист, представляющий «СОЮЗ» в судах, один из главных вопросов, на которые до сих пор не получен ответ, — зачем было создавать лесной парк?

— Территория ООПТ лесного парка более чем на 3/4 состоит из земель лесного фонда и территории городских лесов, в которых действующее федеральное законодательство уже установило более жесткий правовой режим, чем предусматривается для лесного парка. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 116 Лесного кодекса РФ запрещается строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений. То есть лес и так был качественно защищен, ограничения лесного парка «слабее» и, соответственно, для декларируемой цели защиты леса фактически бессмысленны. А вот на земли, которые расположены рядом с лесом, определив их по своему усмотрению, без внятных критериев, региональные власти императивно наложили существенные ограничения, которые ущемляют права собственников и арендаторов земли, а в некоторых случаях делают использование земельных участков по их назначению невозможным, — констатирует он.

Доцент кафедры юриспруденции Сибирского государственного университета геосистем и технологий, адвокат Марина Антонова считает, что любые проекты, направленные на реализацию публичных интересов, к которым относятся и экологические проекты, всегда вызывают негативную реакцию в отношении прав собственности отдельных земельных участков и других объектов недвижимости.

— Это неизбежно, так как наступает конфликт между публичными и частными интересами. В такой ситуации проект требует предварительной подготовки с формированием общественного мнения, с объяснением необходимости его реализации. Если такой подготовки нет, то возникает ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в Новосибирске вокруг ООПТ «Заельцовский бор», — рассуждает эксперт. — Большинство жителей Заельцовского района Новосибирска могут даже не знать, в каких целях, пусть даже благих, установлена ООПТ. Отсутствие предварительной подготовки привело к тому, что многие инвестпроекты, которые были запущены в исполнение в зоне, попавшей в ООПТ, сейчас не могут быть реализованы в полном объеме. Это приносит убытки инвесторам и массу отрицательных факторов.

Дальнейшее развитие ситуации, по ее словам, зависит от того, будет ли проект ООПТ реализован или возникший конфликт между частными и публичными интересами приведет к тому, что границы ООПТ будут значительно изменены.

— На заседаниях Новосибирского областного суда правительство Новосибирской области объясняет, что ООПТ установлена в целях защиты ленточного бора. По данным публичных источников, ленточные боры —действительно уникальное явление. Они начинаются в Алтайском крае и тянутся вдоль сибирских рек, в том числе реки Обь. Возможно, я ошибаюсь, но такое частичное выделение зоны бора в ООПТ без каких-либо дополнительных объяснений вызывает вопросы, — комментирует Марина Антонова. — Сохранение благоприятной окружающей среды, экологии — это благородная цель, но возникает вопрос: почему так срочно и без предварительной проработки документов по градостроительному планированию. Это приводит к потерям для инвесторов и ухудшению инвестиционного климата региона в целом.

Собеседница Infopro54 напомнила, что функции госрегулирования в любых правоотношениях, в том числе экологических, начинаются с учета ресурсов. Следующая функция — плановая.

— Когда мы забываем про реализацию плановой функции, это приводит к сегодняшней ситуации вокруг ООПТ в Новосибирске. Наш генплан ранее не рассматривал вопрос размещения ООПТ. Кроме того, интересно было бы послушать экологов: имеет ли такая урбанизированная территория признаки ООПТ или, может, нужно было выделить в зону ООПТ другую часть Обского ленточного бора, которая не включена в границы Новосибирска? — говорит Марина Антонова.

По ее словам, в такой ситуации напрашивается вопрос о необходимости разработки механизма компенсации потерь инвесторов и частных лиц, так как установление ООПТ нарушает их экономические интересы.

Напомним, ООО «СОЮЗ» (Новосибирск) зарегистрировало права собственности на участки в 2018-2020 годах. Застройщик близок к компании, которая с 2013 года строит экоквартал Flora&Fauna. На этих участках планировалось построить жилые дома, а также детский сад и школу.

Спорные изменения в закон об ООПТ в Новосибирской области при поддержке Генпрокуратуры были частично отменены судом.

 

Фото: пресс-служба ООО «Союз»

456

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Союз особо охраняемая природная территория ООПТ недвижимость новосибирска Заельцовский парк


Самолет сел в поле
ВЭФ-2023
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участники спецоперации будут получать полную компенсацию военной пенсии
12/09/23 9:35
Мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО
11/09/23 16:21
Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51

Арбитражный суд не стал расторгать в Новосибирске школьные концессии

Суд установил, что истец и связанные с ним компании оспаривают процедуры заключения концессионных соглашений в разных регионах России.
Читать далее >>

Довыборы на округах депутатов Бойко* и Пироговой пройдут в декабре

Такое предложение будет вынесено на заседание сентябрьской сессии горсовета Новосибирска.
Читать далее >>

Первый сетевой фуд-холл в Новосибирске создают в Калейдоскопе

Торговый центр полностью обновляет пул арендаторов и меняет концепцию.
Читать далее >>

Летчик-испытатель Владимир Барсук прокомментировал посадку рейса «Сочи-Омск»

Все живы — это главное, сказал заслуженный летчик-испытатель РФ.
Читать далее >>

Стасу Макееву требуется восстановительное лечение после тяжелого ДТП

Необходимо собрать — 1 094 478 рублей.
Читать далее >>

В горсовет Бердска на довыборах прошли справедливоросс и единоросс

Борьба за мандаты была конкурентной.
Читать далее >>

Аутсайдером по голосованию на выборах губернатора Новосибирской области стал Бердск

В Новосибирске — Октябрьский район.
Читать далее >>

На муниципальных выборах в Новосибирской области 37 мандатов у Единой России

Всего на выборах замещалось 47 депутатских мандатов.
Читать далее >>

В Новосибирске может появиться второй Горводоканал

Предполагается, что эта компания будет единым оператором ливневой канализации.
Читать далее >>

Роман Яковлев проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Избирательные участки закроются менее, чем через 5 часов.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Вероника Рукавишников, директор ивент-агентства «ВМЕСТЕ! Event group»

Вероника Рукавишникова: На рынке растет доля мегаивентов

Если раньше заказчики продвигали свой бренд или продукцию, то сейчас этот формат наиболее интересен для проведения деловых мероприятий.
Все материалы
Самолет сел в поле
ВЭФ-2023
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Состоялись прения сторон по делу о взрыве газовой АЗС в Новосибирске
13/09/23 19:40
Право&Порядок
В Новосибирской области доход семьи для обслуживания ипотеки должен быть от 96,9 тыс рублей
13/09/23 18:53
Недвижимость
Прокуратура подала иск к трем банкам в интересах 76-летней пенсионерки в Новосибирске
13/09/23 18:32
Право&Порядок
Закон об ООПТ ухудшает инвестиционный климат Новосибирска — мнение эксперта
13/09/23 18:30
Власть Недвижимость
В Новосибирской области назвали крупнейших налогоплательщиков
13/09/23 18:27
Экономика
В Новосибирской области почистят реестры незавершенных объектов
13/09/23 18:00
Власть Недвижимость
Задержан подозреваемый в стрельбе в центре Новосибирска
13/09/23 17:55
Происшествия
26-летняя девушка переехала из Казахстана в Новосибирск
13/09/23 17:37
Общество
Бездомным в Новосибирске выдадут 1,5 тысячи сертификатов
13/09/23 17:30
Общество
Бердский строительный трест выполнит реконструкцию поликлиники в Краснозерке
13/09/23 16:53
Медицина
Новый губернатор Омской области нашел замену Елене Мизулиной в Совете федерации
13/09/23 15:29
Политика
Новосибирские компании готовы принимать на работу африканцев, арабов и вьетнамцев
13/09/23 15:21
Бизнес Промышленность
В Новосибирске исчез стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину
13/09/23 15:07
Происшествия
Скат установит до конца октября девять трамвайных остановок в Новосибирске
13/09/23 14:57
Транспорт
Почти полсотни точек по продаже табака и вейпа в метро Новосибирска
13/09/23 14:45
Общество
Достигшие 80 лет пенсионеры Новосибирска получат двойную выплату
13/09/23 14:29
Общество
Черные похоронные агенты атаковали новосибирцев
13/09/23 14:19
Общество
В Новосибирске получили имя три безымянные территории
13/09/23 13:02
Водитель сбил подростка на электросамокате в Новосибирске
13/09/23 12:48
Происшествия
В Новосибирской области у браконьера изъяли 15 краснокнижных осетров
13/09/23 12:41
Право&Порядок
Популярное
Вакцинация взрослых: что и когда ставить
12/09/23 16:24
Медицина
Чем опасен арбуз и кому стоит быть с ним вдвойне осторожным
12/09/23 10:26
На Кубани выявили вирус африканской чумы
11/09/23 17:46
Госдума призывает правительство отложить введение «закона о такси» из-за роста цен
11/09/23 14:06
Эксперты прогнозируют снижение цен на красную икру
11/09/23 10:08
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
8/09/23 10:46
Новости компаний
«Ростелеком Контакт-центр» представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков
13/09/23 16:57
Греф заявил, что курс рубля неоправданно занижен
13/09/23 11:40
ВТБ выдал более 45 млрд рублей по Дальневосточной ипотеке
12/09/23 14:43
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-10 лучших доходных карт – Банки.ру
12/09/23 11:36
Сбербанк нарастил средства физлиц в августе
11/09/23 17:26
ВТБ: расчеты бизнеса в китайских юанях выросли в 6 раз
11/09/23 14:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска