В Новосибирской области почистят реестры незавершенных объектов

— За 2022 год в форму отчетности было включено 2496 объектов незавершенного строительства. За год выбыло 1227, то есть на 2023 год перешло 1269. При этом, на 625 объектах в течение 2022 года не осуществлялись никакие работы. Именно эти объекты являются проблемными, — сообщил итоги проверки незавершенных строительством объектов в 2019-2022 годах аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Василий Курковский.
— При этом в список незавершенных включаются объекты, строительство которых продолжается, что не соответствует рекомендациям Минэкономразвития РФ: это мостовой переход через реку Обь, реконструкция дороги К-21 в районе Маслянино и т.д., — подчеркнул аудитор. — Это не позволяет оценить достаточность средств, необходимых для завершения объектов.
Также, по данным КСП, на ряде объектов допущено необоснованное списание затрат при отсутствии оснований для принятия такого решения. По спорткомплексу в селе Убинское, строительству инженерных коммуникация к МЖК в городе Обь, зданию РОВД с изолятором в Усть-Тарке, зданию арбитражного суда в Новосибирске, берегозащите Обского водохранилища и т.д.
Депутат Вячеслав Илюхин поинтересовался: кто будет отвечать за непостроенные объекты?
— Я не представляю ситуацию, когда при коммерческом строительстве подрядчик не исполняет заказ, а потом приходит через год и просит денег, потому что все подорожало. Это были бы суды, иски, взыскание и т.д. Там, где срываются сроки, мы добавляем деньги и говорим подрядчикам: молодцы — стройтесь! — возмутился Илюхин. — На каком основании принимаются такие решения? А сейчас выясняется, что объекты, которые не являются объектами незавершенного строительства, включаются в этот список. Это нарушение конкурсных процедур и нецелевое расходование средств. Что на это скажет прокуратура? Это не нарушение закона?
Напомним, в 2021 году были приняты корректировки в федеральное законодательство, которые позволяют списывать объекты незавершенного строительства или понесенные на них финансовые затраты. Кроме того, регионы должны разработать реестры незавершенных объектов, которые подлежат как завершению, так и списанию.
Депутаты попросили Министерство строительства, которое с июня 2023 года курирует все незавершенные объекты в регионе, прокомментировать, когда будет ясно: какие объекты достроят, а какие пойдут под снос.
— Сейчас мы выбираем объекты, которые могут попасть в бюджет. Это сложный и долгий вопрос, мы будем решать его по мере наличия средств, — пояснил министр строительства Алексей Колмаков. — В течение полугода определимся с первоочередными объектами, которые будут достроены и списаны. Объектов много. Их завершение бюджет не потянет ни за 1 год, ни за 5 лет. С этим наследием придется работать долго.
Он также подчеркнул, что речь идет не только об объектах, которые строились на государственные деньги, но и о тех, что начинали, но не закончили частные инвесторы, а потом эти недострои оказались в сфере ответственности региональных и муниципальных органов власти.
Ранее редакция приводила мнение сенатора Владимир Городецкий о том могут ли регионы достроить замороженные объекты капстроительства.
Фото freepik — iconade3
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