В Новосибирской области почистят реестры незавершенных объектов

— За 2022 год в форму отчетности было включено 2496 объектов незавершенного строительства. За год выбыло 1227, то есть на 2023 год перешло 1269. При этом, на 625 объектах в течение 2022 года не осуществлялись никакие работы. Именно эти объекты являются проблемными, — сообщил итоги проверки незавершенных строительством объектов в 2019-2022 годах аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Василий Курковский.

— При этом в список незавершенных включаются объекты, строительство которых продолжается, что не соответствует рекомендациям Минэкономразвития РФ: это мостовой переход через реку Обь, реконструкция дороги К-21 в районе Маслянино и т.д., — подчеркнул аудитор. — Это не позволяет оценить достаточность средств, необходимых для завершения объектов.

По его словам, все министерства региона, у которых на балансе находятся незавершенные объекты, не выполнили план по снижению их количества.

Также, по данным КСП, на ряде объектов допущено необоснованное списание затрат при отсутствии оснований для принятия такого решения. По спорткомплексу в селе Убинское, строительству инженерных коммуникация к МЖК в городе Обь, зданию РОВД с изолятором в Усть-Тарке, зданию арбитражного суда в Новосибирске, берегозащите Обского водохранилища и т.д.

Депутат Вячеслав Илюхин поинтересовался: кто будет отвечать за непостроенные объекты?

— Я не представляю ситуацию, когда при коммерческом строительстве подрядчик не исполняет заказ, а потом приходит через год и просит денег, потому что все подорожало. Это были бы суды, иски, взыскание и т.д. Там, где срываются сроки, мы добавляем деньги и говорим подрядчикам: молодцы — стройтесь! — возмутился Илюхин. — На каком основании принимаются такие решения? А сейчас выясняется, что объекты, которые не являются объектами незавершенного строительства, включаются в этот список. Это нарушение конкурсных процедур и нецелевое расходование средств. Что на это скажет прокуратура? Это не нарушение закона?

Напомним, в 2021 году были приняты корректировки в федеральное законодательство, которые позволяют списывать объекты незавершенного строительства или понесенные на них финансовые затраты. Кроме того, регионы должны разработать реестры незавершенных объектов, которые подлежат как завершению, так и списанию.

Депутаты попросили Министерство строительства, которое с июня 2023 года курирует все незавершенные объекты в регионе, прокомментировать, когда будет ясно: какие объекты достроят, а какие пойдут под снос.

— Сейчас мы выбираем объекты, которые могут попасть в бюджет. Это сложный и долгий вопрос, мы будем решать его по мере наличия средств, — пояснил министр строительства Алексей Колмаков. — В течение полугода определимся с первоочередными объектами, которые будут достроены и списаны. Объектов много. Их завершение бюджет не потянет ни за 1 год, ни за 5 лет. С этим наследием придется работать долго.

Он также подчеркнул, что речь идет не только об объектах, которые строились на государственные деньги, но и о тех, что начинали, но не закончили частные инвесторы, а потом эти недострои оказались в сфере ответственности региональных и муниципальных органов власти.

По данным КСП, объем капвложений на незавершенные строительством объекты в 2019-2022 годах составил 83 млрд рублей, из них 52,5 млрд или 62,8% пришлись на средства, предоставленные региону из федерального бюджета. Основная доля в структуре расходов относится к ассигнованиям, направленным на создание объектов в сфере дорожного хозяйства — 41 млрд рублей, физкультуры и спорта — 17,6 млрд, образования — 14 млрд, здравоохранения — 10 млрд, культуры — 365 млн рублей.

Ранее редакция приводила мнение сенатора Владимир Городецкий о том могут ли регионы достроить замороженные объекты капстроительства.