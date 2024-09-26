В Новосибирской области не теряет популярности служба по контракту

Патриотизм, возможность служить Родине, своему народу, стоять с друзьями или родственниками плечом к плечу за государственные интересы страны — все это считают самым почётным и востребованным занятием для гражданина нашей страны желающие заключить контракт с Минобороны сибиряки. Об этом рассказали специалисты пункта отбора на воинскую службу в Новосибирске. Отмечается, что среди кандидатов много мужчин с боевым опытом.

Так, один них сообщил, что уже не раз участвовал спецоперации и готовится ехать туда снова.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что заключить контракт можно в течение одного дня в специализированном пункте отбора. Адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16.

Добровольцы из Новосибирска и области пользуются самым полным спектром соцуслуг, которые распространяются также и на членов их семей: от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение.

Кроме того, всем, заключившим контракт на воинскую службу в регионе с 1 августа по 31 декабря текущего года, полагается повышенная выплата – 805 тыс. руб. единовременно при заключении контракта (состоит из двух частей – федеральной в 400 тыс. руб. и региональной – 405 тыс. руб).