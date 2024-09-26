«Посадили в клетку как животных»: оправданный за смерть Векила Абдуллаева инспектор Гусев обратился к главам ФСБ и СКР

События трехлетней давности, связанные с убийством нарушителя Векила Абдуллаева во время погони на дороге в Мошковском районе, до сих пор закручиваются в новые сюжеты. После восстановления на службе Александру Гусеву прямо сказали, что ему не рады в системе МВД. Сотрудники собственной безопасности начали искать причины и поводы, чтобы избавиться от проблемного инспектора. Сначала за проявленное упорство пострадали начальник отделения ГАИ и командир. На этот раз под прицел силовиков попали непосредственные напарники Гусева, которые отказались давать против него показания и раскручивать ДТП с подростками, которого не существовало. За несговорчивость уже уволенные из МВД сотрудники оказались в камере ИВС с уголовниками. Им грозит уголовное дело и отправка в СИЗО. Инспектор Гусев считает задержание напарников незаконным и не намерен молчать. Он записал видеообращение к директору ФСБ и главе СКР. Без внимания полицейский не оставил и диаспору.

История, начавшаяся в мае 2021 года, после конфликта на дороге с компанией-нарушителей ПДД, продолжается до сих пор. Роковой выстрел из табельного пистолета, прозвучавший совершенно случайно, разделил жизнь гаишника Александра Гусева на до и после. На инспектора было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». И хотя Следственный комитет снял с него все обвинения в убийстве азербайджанца Векила Абдуллаева, признав действия правоохранителя законными и, оставив за ним право на реабилитацию, вернуться к прежней жизни ему так и не удалось.

Гусев вернулся на службу, вышел на дорогу, но тут же почувствовал на себе, что системе он больше не нужен.

С начала 2024 года в Мошковское подразделение Госавтоинспекции, где служит Гусев, зачастили проверяющие. Сначала руководство было в недоумении: аварийность низкая, показатели хорошие, а потом все встало на свои места. Оказалось, что у проверяющих цель только одна ― убрать Гусева. Его непосредственные начальники уже лишились своих должностей за несговорчивость в этом вопросе. На этом система не остановилась. Теперь под прессинг попали напарники Гусева ― за отказ давать показания против коллеги они оказались за решеткой.

Не смотря на все усилия, стальной характер и железобетонную принципиальность, инспектор опасается, что сфабрикованным обвинениям против его напарников дадут ход, и в одиночку он не сможет их вызволить из этой мясорубки. За помощью Гусев обратился к директору ФСБ Александру Бортникову и главе СКР Александру Бастрыкину. Свое видеообращение он адресует им и всем неравнодушным людям.

— Я — бывший сотрудник полиции, уволенный приказом 13 сентября 2024 года за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции. Прошу помощи у неравнодушных людей. МВД просить не буду потому, что со мной и с моими напарниками: капитаном Семеном Станкевичем и старшим лейтенантом Виталием Барановым МВД поступило как минимум не по-человечески. Когда в 22-м году по реабилитирующим основаниям дело в отношении меня закрыли и признали меня невиновным, я вернулся на службу в ГИБДД Мошковского района. На тот момент меня там встретил начальник ОГИБДД Сергей Комиссар и командир взвода Иван Шевелев, а также весь личный состав ОГИБДД, который был рад моему возвращению. У всех появилась надежда, что мы защищены в правовом поле как сотрудники и как граждане РФ. И что никакой беспредел диаспор и прочих, кто стремиться увольнять и садить сотрудников, нас не коснется, — говорит инспектор.

Признать недееспособным

Он вспоминает, как начальник ГАИ предложил ему должность в кабинете, якобы обезопасить от мести диаспоры. Гусев не исключает, наверняка этому были какие-то предпосылки. Должность ему предложили в отделении, находящимся в 400 км от места проживания, поэтому он был вынужден отказаться от такого «заманчивого» предложения.

— Я не мог все бросить и уехать туда. Мой отказ не понравился начальнику ОГИБДД и он решил внести меня в свой так называемый черный список. Это мои предположения. На тот момент в отделе полиции руководил Бец, ныне он пенсионер МВД. Он посоветовал прислушаться к мнению начальника ОГИБДД. Я отказался и попросил должность в нашем районе. Тем более что вакантных должностей было предостаточно. Должности мне предлагали разные, но на декретную строчку. То есть по выходу сотрудника из декретного отпуска мне придется освободить место и искать себе новую должность. Я отказался и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей в должности старшего инспектора ДПС. Но тут возникла другая проблема — мне запрещали выдавать табельное. То есть на службе я должен быть без оружия. Аргумент был такой, что мне нужно пройти психологический тест и прочее. Тесты я благополучно прошел, но это опять не устроило управление ГИБДД. Они хотели признать меня недееспособным сотрудником полиции. Далее всех собак спустили на командира отделения Шевелева, который под воздействием всех этих незаконных указаний управления ГИБДД просто решил уйти, чтобы продолжить службу, — пояснил Александр Гусев.

Он отметил, что выйдя на пенсию, Шевелев заключил контракт с Минобороны. На службе у него все в порядке.

Следующим «виноватым» в истории стал начальник ГАИ района Сергей Комиссар. Его попросили сократить должность, которую занимал Гусев, на что он ответил отказом и объяснил, что претензий у него к сотруднику нет.

― А у меня по службе не было к нему никаких вопросов. Он добросовестно работал, выявлял нарушения, был опытным сотрудником. Такого же мнения придерживался и командир отделения, которому непосредственно подчинялся Гусев. Мы с ним прямо заявили, что увольнять этого сотрудника никаких причин нет. Вот тогда все и началось, ― рассказал Infopro54 бывший начальник ГАИ района Сергей Комиссар.

По словам Гусева, впоследствии Комиссара «обвешали» выговорами и дисциплинарными взысканиями. Он не выдержал давления со стороны руководства и также ушел на заслуженный отдых. На его и Шевелева места пришли новые сотрудники, которые устраивают начальство.

Личный враг генерала

Между тем «приключения» неудобного инспектора продолжились.

― Служба контрольно-профилактического отдела начинает ежедневно ездить из Новосибирска в Мошково и искать причины, по которым меня можно было бы уволить со службы. Причем они это и не скрывали, поясняя, что это распоряжение начальника УГИБДД Бабенкова. Когда информация о том, что мне мешают работать, попадает в СМИ, я становлюсь, со слов оперативного сотрудника службы безопасности ОРЧ СБ по Новосибирской области, личным врагом генерала. Тем более выговоры и строгие выговоры я пытался обжаловать в суде, что очень сильно не понравилось руководству МВД, ― поясняет «неудобный» инспектор.

Далее произошел инцидент, после которого гаишников пытались обвинить в оставлении места ДТП с подростками, а также в неоказании им помощи. 3 июля в свой профессиональный праздник Александр Гусев со своими напарниками Семеном Станкевичем и Виталием Барановым находился на службе.

― В одном из сел Новосибирской области нами была замечена группа лиц, которая управляла питбайками, нарушала общественный порядок, ребята ездили без шлемов, да еще по встречной полосе. Было принято решение об остановке этих транспортных средств в количестве трех штук, но законное требование об остановке никто не исполнил. Они начали убегать от нас на этих питбайках, а мы попытались их преследовать. При преследовании была опасность, что произойдет ДТП, так как они подняли пыль. Мы старались соблюдать большую дистанцию и мотоциклы от нас в итоге скрылись, так как они знают в селе все переулки и закоулки. Далее мы подъехали к местному магазину и увидели один из этих питбайков. Водителя уже не было, он скрылся. Мы обошли вокруг и никого не нашли. Я подошел к питбайку, его двигатель был еще горячий и, понимая, что он дальше будет также нарушать, обесточил его. Ясно, что привлекать к ответственности тут было некого, и мы продолжили несение службы, уехав на трассу. Там я остановил киргизский автомобиль с признаками подделки документов и мы его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств и проведения экспертизы. Зайдя в отдел, я от дежурного узнал, что произошло ДТП с несовершеннолетними в том поселке, где мы преследовали питбайки. Якобы из-за нашего преследования подростки перевернулись на квадроцикле. Произошло это 10 минут назад. В это время мы уже ехали по трассе и физически не могли находиться в двух местах одновременно, ― вспоминает Гусев.

Появился рапорт от имени начальника уголовного розыска, где было сказано, что экипаж инспектора Гусева преследовал питбайк и спровоцировал ДТП, а затем сотрудники бессовестно скрылись. На такой тревожный сигнал сразу отреагировало руководство ГАИ, приехала проверка.

― Мы все объяснили. Сотрудники адекватные и все прекрасно поняли. Тем более, кто нас знает, они в курсе, что мы не могли с напарниками проехать мимо ДТП и не оформить, а также не оказать помощь пострадавшим, ― говорит Гусев.

Под ударом

А дальше случились уже более занятные события. В этот же вечер в отдел нагрянули сотрудники ОРЧ СБ из ГУВД. Они допросили коллег Александра. Особенно долго общались со Станкевичем.

― Капитану скрывать было совершенно нечего ― он согласился пройти с оперативником для дачи объяснений. Я общался со вторым сотрудником ОРЧ СБ. В уже обычной беседе этот человек мне пояснил: «Мы приехали сюда так поздно, потому что ты являешься врагом генерала, сильно много жалуешься». А чуть позже Станкевич мне рассказал, что безопасник просил его дать на меня заведомо ложные показания, так как им нужно наказать только меня. Если он откажется сотрудничать и давать нужные показания, то может готовиться к увольнению. Человека изначально стали запугивать должностной расправой. Капитан Станкевич, как честный сотрудник полиции, отказался меня оговаривать и предложил им назначить служебную проверку и все выяснить, как было на самом деле, ―поясняет уволенный полицейский.

По словам Гусева, генералом МВД была назначена служебная проверка, по результатам которой полицейский просил провести психологическое обследование и опросить его при помощи полиграфа. Однако ему было отказано. Все трое из экипажа Гусева были уволены.

― Якобы за то, что мы не оформили данное ДТП, проехали мимо, превышали какие-то полномочия. Какие именно — мне до сих пор неизвестно. Меня так никто ни разу и не вызвал. Далее что происходит. Так как Станкевич не дает показания, не признается в том, в чем его просят, добровольно мы отказались увольняться и уходить на пенсию. Нарушая все законодательные акты, нас увольняет сотрудница кадров, на которую до этого мною было составлено заявление о том, что она просила меня совершить служебный подлог. Мною было составлено заявление, что данный сотрудник незаконно с личного состава собирала деньги. На нее же бывший сотрудник Сергей Комиссар написал заявление в СК о том, что 5 тысяч рублей он перевел ей якобы на нужды отдела. Но на какие именно нужды — до сих пор не отчиталась. О предстоящем увольнении меня даже не уведомили, поэтому явиться туда в день увольнения я не мог, так как находился на больничном и был не в курсе, что меня увольняют. Лишь 25 сентября я получил какие-то конверты от МВД. Видимо, там и есть тот самый приказ. И до сих пор какие-либо документы, необходимые для оформления пенсии, мне не отдали. Возможно, что-то есть в этих конвертах. Мои напарники, которых также уволили, подали исковые заявления в суд на восстановление в должности, ― заявил опальный инспектор.

Ранним утром 24 сентября, стало известно об обысках и задержании двух инспекторов ГАИ Мошковского района.

― Ситуация складывается так, что у моих напарников обыски провели. Изъяли денежные средства, мобильные телефоны без объяснения, для чего и зачем. Со слов их жен я понял, что на Станкевича и Баранова давят, чтобы они дали показания против меня. Жена Баранова услышала, как один из «гостей» сказал ее мужу: «Либо ты будешь сотрудничать со следствием и дашь показания против Гусева, либо мы тебя увозим в Новосибирск, где поместим в СИЗО». Виталий отказался давать показания, потому как никаких законов мы не нарушали. 25 сентября Баранова доставили в следственный отдел СК, где перевели в ранг подозреваемого и закрыли в ИВС. Ко мне они не поехали, потому что знают, что я не промолчу, и у них самих будет превышение должностных полномочий. Сейчас моих напарников удерживают незаконно, пугают, что закроют, если они не дадут нужные показания. Я уже позвонил на телефон «Доверия» следственного комитета и оставил информацию. Мне известно, что дело никакое не возбуждено еще, ― рассказал Гусев Infopro54.

Супруга Баранова Елена подтвердила, что в 6 утра к ним домой вломились силовики в масках, они прижали ее к стенке, напугали 6-летнего ребенка, а потом увезли ее мужа на допрос в Следственный комитет. Похожая картина произошла и в квартире второго полицейского.

Клетка или со следствием сделка?

Как заявляет Александр, 25 сентября следователь пыталась предъявить обвинение и заявила ходатайство об аресте Виталия Баранова, однако, суд не счел ее доводы законными и ему продлили срок задержания. От адвоката Станкевича Гусев узнал, что пока напарники не дадут против него «нужные» показания, они останутся за решеткой.

― Обращаюсь к руководству МВД. Сейчас люди находятся в тюрьме, где они никогда не сидели, и для них это огромный стресс. На этом стрессе люди будут готовы на все. Но меня успокаивают, что в моем экипаже старший лейтенант Баранов ― боевой офицер, который служил на Северном Кавказе и честно выполнял свой долг. Вот он тогда вам был нужен, а сейчас нет. Вы его уволили и бросили. Человеку оставался до пенсии 1 год. Вы не дали ему доработать, хотя в МВД жуткий недокомплект. Он сидит в камере для уголовников только потому, что не хочет давать против меня заведомо ложные показания о событиях, которых не было. Он понимает, в первую очередь, как человек и как офицер, что нельзя оговаривать человека, который ничего не делал. Этот человек никогда не был замечен ни в каких коррупционных действиях или в преступлениях, имел положительные характеристики. Что он заработал за годы службы в МВД? Однокомнатную квартиру, которая осталась после смерти матери. И машина «Лада Гранта», за которую он платит кредит. Он круглый сирота и кроме семьи, у него никого нет. Это преступник и заслуживает того, чтобы вы его держали за решеткой? Второй инспектор ― капитан полиции Станкевич. Человек 20 лет в органах. Всю сознательную жизнь он отдал службе в МВД. Чтобы прокормить свою семью, он после работы едет в поле с отцом и сеет пшеницу. Так же занимается разведением рыбы. Просто, чтобы в семье был достаток. Потому что содержать детей и родителей-пенсионеров его зарплаты не хватает. Он, так же как я, и как Баранов, выполнял свой долг и не был замечен ни в каких коррупционных скандалах, преступлениях. Но теперь вынужден сидеть в клетке как в зоопарке. Кроме самого, страдают его дети, которые знают, что их папа ― полицейский, но пришли какие-то люди в масках и увезли его в неизвестном направлении. Вы не представляете, какой это стресс для ребенка. Желаю руководству МВД никогда не столкнуться с таким отношением, с каким пришлось столкнуться этим офицерам и их семьям. Офицер Станкевич на Северном Кавказе задерживал крупные партии наркотиков, имеет множество наград и медалей. Вы ничего не учли. Наверняка, даже его личное дело ни разу не открывали. Просто закинули его в камеру. Я не прошу какой-то неприкосновенности для себя и своих напарников. Прошу, чтобы вы действовали в рамках законодательства РФ. Другие сотрудники посмотрят на это и спросят: для чего они служили в полиции? Чтобы их заперли в клетках как животных, издевались и пускали слухи, что они коррупционеры? О том, через что пришлось пройти моей семье, и что до сих пор приходится переживать я говорить нем буду. Все и так знают, ― рассказал на видео Гусев.

На колени перед вами не встану!

В своем видео полицейский обращается и к диаспоре, которая, вероятно, сыграла «первую скрипку» в этой затянувшейся опере, где главный герой ― простой, но очень принципиальный инспектор ГАИ. Он пояснил, что не собирается прятаться и готов встретиться с представителями стороны лицом к лицу.

― По поводу угроз и других действий со стороны диаспоры могу сказать одно. Граждане из диаспоры, я вам заявляю, что со своей земли, со своей родины я никуда не побегу и ни от кого прятаться не буду. Если вы хотите мне отомстить за что-то ― приходите, адрес я вам скажу. Либо вы можете узнать его в отделе полиции и вам его скажут. Так что приходите, мстите. Но предупреждаю: оружие для самообороны у меня есть. На колени я перед вами не встану и прощения просить у вас мне не за что. Я никого не убивал, как вы это трактуете. Это официально доказано. Если вы хотите жить по законам Средневековья — это ваше право. Но если я погибну от ваших рук, то умру честным человеком. Русские не сдаются ― вам давно это нужно было понять и уяснить, ― заявил Александр Гусев.

Инспектор также пояснил, что собирается отправиться в зону СВО. Но только после того, как его восстановят в должности.

― Мы пришли в правоохранительные органы, чтобы помогать людям и защищать их. И они говорили и до сих пор говорят «спасибо». Следственный комитет, мы вам не враги. Вы знаете, что мы первые встанем на защиту граждан. Если призовут — пойдем на СВО. Сейчас я собираюсь заключать контракт. Но прежде подам иск в суд о восстановлении в должности, ― добавил инспектор.

Александр Гусев надеется, что руководители силовых ведомств России услышат его и помогут восстановить справедливость в вопиющей ситуации, сложившейся с ним и его напарниками.

На момент публикации Infopro54 стало известно, что Семена Станкевича отпустили. По информации источника Infopro54, Виталия Баранова арестовали на два месяца за превышение должностных полномочий.

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