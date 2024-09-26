Новосибирцы за август потратили на новостройки 6,7 миллиардов рублей

За август 2024 года застройщики Новосибирска продали 1010 квартир на первичном рынке недвижимости на 6,7 млрд рублей. В июле продажи составили 848 квартир на сумму 5,8 млрд руб. То есть в натуральном эквиваленте продажи выросли на 19%, в денежном — на 15%. Динамика зафиксирована на фоне роста стоимости квадрата в новостройках: в августе цена выросла со 135 до 136,6 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении бизнес-комьюнити One Company, подготовленном на основе данных с наш.дом.рф, Росреестра, ЦБ РФ и Новосибирскстата,

— Рынок недвижимости стабилизируется после резкого охлаждения в июле. Несмотря на очередное повышение ключевой ставки, эта динамика, вероятно, сохранится. Основным драйвером продаж остается семейная ипотека, кроме того, застройщики адаптируются к условиям рынка, предлагая индивидуальные способы оплаты. Вопреки мнению о скором падении цен, этому нет никаких даже экономических обоснований. Цены на стройматериалы, рабочую силу и прочее, растут, поэтому цена на недвижимость падать не может. И в ближайшем будущем мы не ожидаем перелома в этом тренде, — прокомментировал коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников.

Добавим, что в августе в Новосибирской области объем выданных ипотечных кредитов по льготным программам составил 3,6 млрд руб. Это на 1% больше, чем в июле. При этом число выданных ипотечных кредитов по льготным программам в регионе за месяц снизилось на 2% — до 712. Такие данные приводят специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Татьяна Гордеева также отметила возросший спрос новосибирцев к ипотечным кредитам по льготным программам.

— В августе действительно был повышенный интерес со стороны покупателей к новостройкам. Люди торопились приобрести новое жилье по еще действующим госпрограммам. Ипотека на вторичку сейчас практически недоступна, поэтому выбирают новострой. Сентябрь же значительно охладил спрос, как на первичном, так и на вторичном рынке, — констатировала Гордеева.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи апартаментов в Новосибирске в августе выросли почти в два раза.