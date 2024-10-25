В Новосибирской области недропользователи забросили без рекультивации 44 карьера

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, предусматривающий финансовые обязательства недропользователей по рекультивации участков, которые они разрабатывали, еще на этапе выдачи лицензии. Также планируется законом обязать недропользователей предоставлять проект ликвидации и консервации за два года. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. Поправки также коснутся порядка проверок деятельности недропользователей на разных этапах, переноса обязанностей по рекультивации с разрабатываемого объекта на уже имеющиеся.

— В целом по стране за последние годы увеличилось число обращений об ущербе земельным участкам и почвам, нанесенном при добыче твердых и общераспространенных полезных ископаемых, — заявил чиновник.

По его словам, крупные компании, занимающиеся разведкой и добычей, ответственно относятся к консервации и рекультивации земель. Однако, недропользователи с небольшим объемом добычи неохотно выполняют свои обязательства после выработки карьеров.

— Получается, что не убирают за собой не только те, кто занимается незаконными разработками, но и те, кто получил лицензии на добычу недр. Возбуждают уголовные дела, накладывают штрафы, лишают лицензий, а консервацию с рекультивацией все равно не проводят, — подчеркнул Евгений Шестернин.

По данным Минприроды, с 2022 года в Новосибирской области ликвидирован 21 и законсервировано 3 карьера. За два года по итогам проведенной работы было установлено, что обязанность по консервации или ликвидации карьеров установлена по 44 прекращенным лицензиям. На сегодняшний день министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области согласовало 20 технических проектов консервации карьеров. На данный момент профильные специалисты следят за ликвидацией 13 карьеров.

По закону недропользователь за полгода до выработки карьера должен предоставить проект ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин, иных сооружений, связанных с пользованием недрами. После консервации недропользователь проводит рекультивацию, которая должна обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом использования.

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