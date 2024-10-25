Уклониста поймали на площади Маркса в Новосибирске

Военный суд вынес обвинительный приговор младшему сержанту Исакову.

— Военнослужащий, не желая проходить военную службу, с целью вовсе уклониться от ее прохождения, 11 мая 2023 года самовольно оставил воинскую часть, убыл в Новосибирск, — говорится в сообщении Новосибирского гарнизонного военного суда.

В городе он скрывал свой статус военного и подрабатывал без официального трудоустройства.

22 июля этого года его задержала полиция на станции метро «Площадь Карла Маркса», в связи с чем его незаконное нахождение в части было прекращено.

Суд приговорил Исакова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщал о том, что на 5 лет осудили уклониста от военной службы в Новосибирске.