Уклониста поймали на площади Маркса в Новосибирске

Военный суд вынес обвинительный приговор младшему сержанту Исакову.
— Военнослужащий, не желая проходить военную службу, с целью вовсе уклониться от ее прохождения, 11 мая 2023 года самовольно оставил воинскую часть, убыл в Новосибирск, — говорится в сообщении Новосибирского гарнизонного военного суда.
В городе он скрывал свой статус военного и подрабатывал без официального трудоустройства.
22 июля этого года его задержала полиция на станции метро «Площадь Карла Маркса», в связи с чем его незаконное нахождение в части было прекращено.
Суд приговорил Исакова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее редакция сообщал о том, что на 5 лет осудили уклониста от военной службы в Новосибирске.
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