Александр Аксененко вошел в правление реготделения Русского Народного Собора

На общем годовом собрании Новосибирского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора состав организации пополнили 17 новых членов и ещё двое вошли в состав правления, один из них — депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко.

Федеральный парламентарий заявил, что поддерживает основные направления деятельности ВРНС, выступает за защиту, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также принимает активное участие в борьбе за упорядочение миграционного законодательства.

Зампредседателя комиссии по культуре Общественной палаты Новосибирской области Евгений Цыбизов рассказал, что отделения ВРНС работают во всех 89 субъектах РФ, включая новые регионы.

— Структура везде одинакова: каждое отделение возглавляют три сопредседателя — от духовной и светской властей, а также от общественности. В Новосибирской области —это митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, первый заместитель губернатора Юрий Петухов и я. Еще четырнадцать человек, включая сопредседателей, входят в правление регионального отделения, — уточнил зампредседателя.

По словам Евгения Цыбизова, в ближайшее время члены правления планируют распределить между собой направления работы, которые будут курировать в будущем году.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ведут переговоры о системном найме специалистов из Северной Кореи. В перспективе они могут потеснить с рынка труда мигрантов из стран СНГ.