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В Новосибирской области обновляется парк пригородных электричек

  • 20/11/2022, 09:55
Пригородная электричка
В новых вагонах установлены кондиционеры, зарядками для мобильников, а также элементами безбарьерной среды.

Новые пригородные электропоезда серии ЭП2Д пополнили парк подвижного состава, курсирующего в Новосибирской области. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В августе и октябре  2022 года для обслуживания пассажиров введены в эксплуатацию два новых комфортабельных пригородных поезда серии ЭП2Д 6-ти и 8-ми вагонной составности. В декабре парк электропоездов Новосибирской области пополнит еще один поезд 8-вагонной составности.

— Составы оснащены современной климатической системой кондиционирования воздуха в салонах и тамбурах, системой видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности. Есть крепления для велосипедов. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на электронные табло, —  пояснили в пресс-службе компании. —  В электропоездах создана безбарьерная среда. Салоны головных вагонов оснащены подъемниками и креплениями для инвалидных колясок. Экологически чистые туалетные комплексы подходят, в том числе, для людей с ограниченными возможностями. Информационные таблички в салоне дублированы шрифтом Брайля.

Новые электрички оборудованы дополнительными подножками, автоматически выдвигающимися при открытии дверей. Благодаря этому появилась возможность удобного выхода и входа в вагон с низких платформ. Под пассажирскими сидениями теперь имеется USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

На сегодняшний день общий парк подвижного состава, эксплуатируемого АО «Экспресс-пригород», составляет 43 электропоезда. На период с 2022 по 2024 года ОАО «РЖД» предусмотрено поступление в Новосибирский регион Западно-Сибирской железной дороги 9 составов ЭП2Д.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что необходимо сделать, чтобы довести до ума инфраструктуру для городской электрички в Новосибирске. 

Фото редакции

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирк

Теги : Пригородная электричка инвестиции


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