Новосибирцы начали активно покупать ёлочные игрушки

В ноябре значительно увеличилось количество заказов с ёлочными украшениями: к середине месяца их число выросло в 3,3 раза по сравнению с октябрем. По опыту прошлого года, к концу ноября россияне купят в 22 раза больше новогодних украшений, чем в октябре. А в декабре спрос может вырасти еще на 600%. О этом сообщает онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет.

Из елочных украшений чаще всего покупают шары. Самый популярный у россиян цвет — белый. В два раза реже выбирают синие украшения, а закрывает тройку лидеров серебристый цвет. Также россияне часто покупают красные и золотистые шары.

Помимо шаров, жители страны покупают верхушки на елки, украшения в форме сосулек и электрические гирлянды.

По данным СберМаркета, вместе с ёлочными игрушками россияне начали покупать и другие новогодние украшения для дома. Лидеры спроса — набор бантов «Снежное кружево», наклейка «Снежное кружево» и новогодний венок «Black Box Trees с инеем». Также стали активно продаваться искусственные ели, чаще всего в качестве главного атрибута Нового года выбирают ель Tarrington House Nadleen высотой 180 см.

В Новосибирске самый востребованный среди ёлочных игрушек — набор белых шаров Actuel из 10 шт. Этот набор присутствует в 35% заказов с праздничными украшениями. На втором месте — подсвечник с LED свечой на батарейках Homeclub. Не обошли новосибирцы вниманием и сопутствующие украшения: в топ-5 попали искусственный снег-спрей Arte Nuevo, оконное украшение-снежинки «Снежное кружево» и гирлянда Homeclub из 50 ламп.

Ранее редакция рассказывала о том, что красноярская фабрика запустила в продажу елочные игрушки в медицинских масках.