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В областном центре будут доводить до ума инфраструктуру для городской электрички

  • 11/07/2022, 15:26
Автор:
новости Новосибирска
Источник финансирования этих работ в областном Минтрансе пока не называют.

Региональному Минтрансу совместно руководствами муниципалитетов предстоит проработать вопрос доведения до ума инфраструктуры, связанной с движением электропоездов в рамках развития проекта «Городская электричка». Такое поручение глава региона Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания.

Нужно думать об улучшении состояния и доступности прилегающей территории и подъездных путей к платформам, которые востребованы жителями Новосибирска и прилегающих территорий, как, по сути дела, платформы городского транспорта, заявил губернатор.

В настоящее время, в частности, несмотря на популярность маршрута «Пригородный простор», условия для пассажиров, изначально прописанные как временные, удобными можно назвать с большой натяжкой.

Платформа создана совместно с Западно-Сибирской железной дорогой во временном, экспериментальном варианте, чтобы самим убедиться и всем доказать, что городская электричка востребована, напомни глава региона. Нужно планировать мероприятия по приведению платформы и подходных путей в постоянное удобное состояние. То же самое касается платформ в Новосибирске. Просьба: начинать в перспективных планах развития транспортной инфраструктуры прорабатывать проектное задание по реконструкции платформ.

новости Новосибирска

В качестве второго антипримера в региональном правительстве приводят пассажирскую платформу «Плехановская» на Плехановском жилмассиве в Калининском районе Новосибирска. За счет каких средств остановочные платформы должны приводиться в порядок и сколько на это необходимо — в Минтрансе не уточнили. В 2018 году область пыталась получить федеральные ресурсы на проект. В 2021 году губернатор сообщал, что регион рассчитывает привлечь инфраструктурное финансирование для «Городской электрички».

По словам общественника, секретаря общественного совета при региональном Минтрансе, представителя ОНФ Михаила Мезенцева, проблема транспортной доступности Плехановского жилмассива является очень актуальной.

новости Новосибирска

— Здесь с общественным транспортом в принципе проблема: троллейбус №13 и автобус №3 — и все, может, еще пара маршруток, — по утрам, пользуясь общественным транспортом, с жилмассива выбраться очень сложно. Городская электричка, которая здесь ходит, элементарно за две минуты довозит до Гагаринской, где можно пересесть в метро, — говорит Мезенцев. — К сожалению, совершенно не обустраиваются подходные пути к станциям. На пути следования к остановочной площадке гаражи, там обитают бомжи. Кто туда пойдет, отпустит ребенка? Еще один маршрут — исключительно по путям. Ближайший пешеходный переход — путепровод на улице Писарева либо перекресток с улицей Кропоткина, ближе нет.

новости Новосибирска

Еще одним перспективным направлением развития движения железнодорожного электротранспорта, по мнению общественника, является маршрут до аэропорта «Толмачево».

— Если мы сейчас активно развиваем аэропорт «Толмачево», то надо бы улучшить и его транспортную доступность, запустить что-то типа аэроэкспресса по принципу московского, чтобы была возможность доехать на электричке непосредственно до аэропорта из любой точки города в четко обозначенное время, — считает Михаил Мезенцев.

Кроме того, по мнению эксперта, для развития проекта «Городской электрички» нужна популяризация этого вида транспорта. Сейчас горожане о нем практически не знают, поэтому пассажиропоток растет гораздо медленнее, чем хотелось бы.

Новости Новосибирска

С Учительской — в Ленинский район

Напомним, в прошлом году в ходе заседания комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству замминистра также называл в качестве проблемной точки станцию рядом с заводом им. Чкалова. Из-за того, что электричка утром проходила через платформу за час до начала смены, а вечером отправлялась через час после ее окончания, данным видом транспорта из тысяч рабочих предприятия пользовались от силы несколько десятков человек. Остальные в качестве альтернативы видели другой общественный либо личный автотранспорт.

В настоящее время, по словам Михаила Мезенцева, время движения электрички до и от проходной предприятия подкорректировали с учётом начала и окончания рабочего дня сотрудников завода им. Чкалова.

— Как пояснили мне в Минтрансе, утром в Новосибирск-Восточный электричка будет прибывать на 4 минуты раньше — в 7-53, а вечером отправляться на 6 минут позже — в 16-55 с Новосибирска- Восточного. Следующая с Новосибирска-Восточного будет отправляться не в 17-42, а в 17-44, — уточнил Мезенцев.

Помимо ужесточения контроля за развитием инфраструктуры городской электрички в областном центре и пригородах, в региональном правительстве намерены совершенствовать железнодорожное сообщение с отдаленными районами: Барабинским, Татарским и другими.

Сегодня существует проблема с пересадкой в Барабинске, говорит замглавы Минтранса Вячеслав Невежин. Дальше необходима пересадка, чтобы доехать до Татарска. Мы меняем данный стыковочный на прямой маршрут до Татарска. Это позволит быстро добраться до областного центра жителям Татарского и Чановского районов. Помимо этого, расширяем возможности связи с областным центром для жителей Усть-Таркского, Кыштовского, Венгеровского и Северного районов. Если, например, посмотреть маршрут «УстьТарка – Новосибирск», то сейчас стоимость проезда 1,2 тысячи рублей. При пересадке стоимость автобусного маршрута и электропоезда составит 515 рублей. Плюс экономия по времени около 2,5 часов.

новости Новосибирска

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, проект «Городская электричка» стартовал в 2021 году. В первый месяц работы перевозились по 500 пассажиров в сутки. В настоящее время пассажиропоток составляет 1,8 тысячи человек в сутки (260% от начального проекта). Всего за год работы проекта перевезены более 310 тысяч человек.

Напомним, в июне на международном Сибирском транспортном форуме помощнику президента РФ Игорю Левитину продемонстрировали городскую электричку Новосибирска.

 

Ранее редакция сообщала, что в ценах конца 2021 года на реализацию проекта «Городской электрички» требовались 14 млрд рублей. В это сумму входит строительство станций, в том числе платформы «Университетская», а также третьего пути. Ранее в Минтрансе сообщали, что для запуска электрички потребуется железнодорожный мост. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Городская электричка город


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