Выставлено на торги имущество собственника бывшего крупнейшего автодилера Новосибирска

Арбитражный управляющий Сергей Кухтерин объявил о начале торгов по продаже имущества Владимира Сафронова, а также его супруги Ларисы Сафронов и сына — Александра Сафронова. Торги будут проводиться через «Российский аукционный дом».

Имущество продается единым лотом. Речь идет об 11 земельных участках в селе Боровое, а также жилом доме. Стартовая цена лота — 12,29 млн рублей.

Напомним, Владимир Сафронов был совладельцем ГК «Макс моторс». Ранее компания являлась крупнейшим автодилером Новосибирска (Audi, Jeep, Land Rover, Mazda, Subaru, Volkswagen, Renault). Была официальным дилером Mitsubishi и SKODA в Новосибирске.

Осенью 2017 года компания признана банкротом. На начало 2018 года кредиторы предъявили ей около 700 млн рублей. Сафронов выступал поручителем по кредитным договорам, которые заключались на компании группы. Он был признан банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области в феврале 2018 года. Лариса и Александр Сафроновы — в марте 2018 года.

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