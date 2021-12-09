Правительство выделит дополнительные миллиарды родителям-одиночкам

Правительство выделит более 26 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам и на выплаты родителям-одиночкам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 8 декабря, сообщается на сайте правительства.

— Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 миллиона детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей, — сказал он.

В июне власти уже выделили более 36 миллиардов рублей для отцов и матерей — одиночек.

Как напомнил Мишустин, в этом году по инициативе президента заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Теперь родители, которые одни растят детей, могут претендовать на пособие на каждого ребенка от восьми до 17 лет. Размер составляет в среднем 5,5 тысяч рублей в месяц, уточнил он.

На материальную помощь от государства также могут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Оформлять выплаты начали с 1 июля. Для родителей-одиночек сумма равна половине от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Средства выплачиваются тем, у кого семейный доход ниже этой величины. При начислении денег учитываются наличие жилья и автомобилей, а также финансовые накопления.